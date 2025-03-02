FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 69 ilde aynı günde tüm branşlarda randevu... MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı

69 ilde aynı günde tüm branşlarda randevu... MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
02.03.2025 15:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) randevu bekleyen hasta sayısının yüzde 61 azaldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, hizmet verilen 79 branşın 69'unda aynı güne randevu verilebildiği, ⁠69 ilde de aynı günde tüm branşlarda randevu talebinin karşılanabildiği belirtildi.

69 ilde aynı günde tüm branşlarda randevu... MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı

Sağlık Bakanlığının "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından MHRS'deki randevu oranlarına ilişkin açıklama yapıldı.

r1

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısının yüzde 61 azaldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

r2

"Hizmet verdiğimiz 79 branşın 69'unda aynı güne randevu verebiliyoruz, ⁠69 ilimizde ise aynı günde tüm branşlarda randevu talebini karşılayabiliyoruz. Vatandaşlarımızın doğru basamaklarda etkin tedavi almaları ve takiplerinin en iyi şekilde yapılması için çalışmaya devam ediyoruz." (AA)

r3

Canlı Borsa
'Bir gün olur mu?' denilen oldu! Alışverişten kilo kontrolüne...'Bir gün olur mu?' denilen oldu! Alışverişten kilo kontrolüne...
Perde ve kumaş üretirken o gelişme dikkatini çekti! Boş alanda başladıPerde ve kumaş üretirken o gelişme dikkatini çekti! Boş alanda başladı
Anahtar Kelimeler:
MHRS randevu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Günlerdir yoğun bakımdaydı! Üzen haber geldi

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Üzen haber geldi

Gözaltına alınmıştı! Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Gözaltına alınmıştı! Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Perde ve kumaş üretirken o gelişme dikkatini çekti! Boş alanda başladı

Perde ve kumaş üretirken o gelişme dikkatini çekti! Boş alanda başladı

Konutta 33 bin TL, iş yerinde 230 bin TL! Milyonları ilgilendiriyor

Konutta 33 bin TL, iş yerinde 230 bin TL! Milyonları ilgilendiriyor

Tek kalemde 1 milyon 600 bin TL! Pankartla duyurdu, gözyaşlarına boğuldular

Tek kalemde 1 milyon 600 bin TL! Pankartla duyurdu, gözyaşlarına boğuldular

'Bizden sonra meslek ölecek! Arayıp bulamayacaklar' Çırak sıkıntısı var

'Bizden sonra meslek ölecek! Arayıp bulamayacaklar' Çırak sıkıntısı var

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.