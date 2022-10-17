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7.200 TL karşılıksız verilecek! Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak...

17.10.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara, hanelere farklı başlıklar altında maddi destek sağlamaya devam ediyor. Dar gelirlilere 7.200 TL'ye varan destek ödemeleri sağlanacak. İşte ayrıntılar...

7.200 TL karşılıksız verilecek! Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak...

Dar gelirlileri bir nebze olsun rahatlatacak yardım uygulamaları devam ediyor. Karşılıksız binlerce TL ödemesi yapılacak! Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.İşte ayrıntılar...

TARİH BELLİ OLDU!

Dar gelirli ailelere sağlanan ödemelerin tarihi belli oldu.

Türkiye Aile Desteği programı dahilinde yardım başvurusu kabul edilenlere toplamda 5.400 TL ile 7.200 TL aralığında ödeme sağlanacak. Ödemeler aylık 450-600 TL arasında değişecek.

7.200 TL karşılıksız verilecek! Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak...

BAŞVURU NEREDEN YAPILACAK?

Yardımdan yararlanmak isteyen adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Sistemde yer alan formu dolduran vatandaşların başvuru işlemleri tamamlanacak.

Yardımdan yararlanacak vatandaşların ödemeleri 15 Ekim itibarıyla başladı.


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Anahtar Kelimeler:
e-devlet yardım
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