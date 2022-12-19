7/24 çalışıyorlar cumartesi de mesai eklendi! Zam gelecek diye kuyruk oldular… Sadece günler kaldı

Son günlerde nüfus müdürlüklerini önüne ucu bucağı görünmeyen kuyruklar oluşuyor. Nedeni vatandaşların pasaport yenileme ve yeni pasaport başvuruları. Sayı şimdiden 4 milyona ulaşırken yoğunluğun sebebi ise yeni yılla beraber harç ücretlerinin artacak olması. Ocak ayında gelecek zamma yalnızca günler kala oluşan yoğunluk yüzünden basım merkezindeki personel 7/24 çalışmaya başladı, nüfus müdürlüklerinde ise cumartesi günü de mesai eklendi. İşte detaylar...

"CİDDİ BİR PASAPORT TALEBİ OLUŞTU"

ATV Haber'de yer alan habere göre mikrofon uzatılan vatandaşlardan bir tanesi “Umarım sene bitmeden en azından randevu alabilirim” dedi.

Pasaport ve sürücü belgeleri daire başkanı Mehmet Levent Kepçeli “Pandeminin etkisini yitirmesiyle beraber bütün vatandaşlarımız seyahat planlarını yaparak ciddi bir pasaport talebi oluşturdu” şeklinde konuştu.

REKORA DOĞRU GİDİYOR

Bu nedenle son dönemde nüfus müdürlüklerinin önünde gittikçe uzayan kuyruklar ve dakikalarca süren bekleyiş yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl pasaporta yıl için 2 milyon başvuru yapılmıştı. Bu sene ise o sayının rekora doğru gittiği görüldü.. Daha yıl sonu gelmeden 3 milyon 650 bini aştı. Pasaport için nüfus müdürlüğüne giden bir başka vatandaş ise “Oğlum Brüksel’de, onun yanına gideceğim” dedi.

Pasaport başvurusunda şu dönemlerde adeta bir başvuru rekoru kırılıyor. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde 8 bini bulan başvuru sayısı şu günlerde 50 bine ulaştı. Bu nedenle bantlardan her iki saniyede bir pasaport çıktığı ifade edildi. Pasaport ve sürücü belgeleri daire başkanı Mehmet Levent Kepçeli, “Yaklaşık günlük 25 bin üretimi yakaladık ve her geçen gün de sayıyı artırıyoruz” dedi.

OCAK AYINDA ZAM GELECEK

Vatandaşlardan bazıları “Zam gelmeden yenilemek istiyorum.” derken bazıları da “Harçlar daha artmadan, tekrar uzatmak ve yenilemek için başvuru yaptık” ifadelerini kullandı.

Yoğunluğun sebepleri arasında pasaport harçlarına ocak ayında gelecek güncellemenin yanı sıra çip krizi olduğu söylentileri de var. Kepçeli, “Dünyadaki bütün çip ve tedarik krizine rağmen Bakanlığımız ciddi bir önlem aldı. Ülkemizde yerli ve milli pasaportumuz üretilmeye başlandı.” dedi.

7/24 ÇALIŞIYORLAR! CUMARTESİ DE MESAİ EKLENDİ

Başvuru sayısı çok fazla olduğu için başvuranların mağdur olmaması adına hem nüfus müdürlüklerinde hem de basım merkezinde olağanüstü bir performans sergilendiği ifade edildi. Basım merkezindeki personel 7/24 çalışırken nüfus müdürlüklerinde ise cumartesi günleri de mesai eklendi. Başvuru sayısı çok fazla olduğu için başvuranların mağdur olmaması adına hem nüfus müdürlüklerinde hem de basım merkezinde olağanüstü bir performans sergilendiği ifade edildi. Basım merkezindeki personel 7/24 çalışırken nüfus müdürlüklerinde ise cumartesi günleri de mesai eklendi.

Bir vatandaş “199’dan aldım randevuyu, kolay aldım” şeklinde konuştu. Kepçeli ise “Gerek üretimde, gerek başvuruda herhangi bir problemimiz yok.” ifadelerini kullandı.