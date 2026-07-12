FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

7/24 hizmet verecek! Kamu çalışanlarına yeni kolaylık

Kamu kurumlarında kreş açılmasını kolaylaştıran yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Çocuk sayısı şartı düşürüldü, vardiyalı çalışanlar için 7/24 hizmetin önü açıldı.

7/24 hizmet verecek! Kamu çalışanlarına yeni kolaylık
Aleyna Türkmen

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğiyle kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasına ilişkin kriterlerde önemli değişiklikler yapıldı. Düzenlemeyle birlikte kreşlerin yaygınlaştırılması hedeflenirken, çalışan ailelerin özellikle çocuk bakımına ilişkin yaşadığı sorunların azaltılması amaçlanıyor.

Yeni uygulamaya göre, daha önce 0-6 yaş grubundaki çocuklar için bakımevi açılabilmesi adına aranan en az 50 çocuk şartı 30'a indirildi. Ayrıca aynı kamu kurumunda görev yapan en az 30 personelin yazılı talepte bulunması durumunda ilgili kurum çocuk bakımevi açmakla yükümlü olacak.

7/24 hizmet verecek! Kamu çalışanlarına yeni kolaylık 1

KAMU KREŞLERİNDE ŞARTLAR ESNETİLDİ

Bakanlık verileri, Türkiye'de 0-6 yaş grubunda 7 milyondan fazla çocuk bulunmasına rağmen kamu kurumları bünyesinde hizmet veren çocuk bakımevi sayısının yalnızca 349 olduğunu ortaya koyuyor. Mevcut bakımevlerinden ise yaklaşık 24 bin çocuk yararlanabiliyor. Yeni yönetmelikle birlikte bu kapasitenin artırılması hedefleniyor.

7/24 hizmet verecek! Kamu çalışanlarına yeni kolaylık 2

HEM GÜVENLİK HEM HİZMET KALİTESİ ARTIRILACAK

Yönetmelik yalnızca yeni kreşlerin açılmasını değil, mevcut hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesini de kapsıyor. Buna göre çocuk bakımevlerinin faaliyet göstereceği binaların başta deprem güvenliği olmak üzere tüm yapı güvenliği kriterlerini karşılaması zorunlu olacak. Ayrıca çocukların yaş gruplarına uygun sayıda bakım personeli görevlendirilerek hizmet kalitesinin ve güvenliğinin artırılması sağlanacak.

7/24 hizmet verecek! Kamu çalışanlarına yeni kolaylık 3

VARDİYALI ÇALIŞANLAR İÇİN 7/24 KREŞ İMKÂNI

Düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri de vardiyalı çalışan kamu personeline yönelik esnek bakım modeli oldu. Doktor, hemşire, polis, asker ve nöbet sistemiyle çalışan diğer kamu görevlilerinin çocuk bakımında yaşadığı güçlüklerin giderilmesi amacıyla haftanın 7 günü, günün 24 saati hizmet verebilecek çocuk bakımevleri kurulabilecek.

Bu uygulamayla gece nöbeti tutan veya vardiyalı çalışan personelin çocuklarını güvenli şekilde emanet edebileceği bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
40,6 milyon dolar gelir elde ettiler: Yüzde 376 artış40,6 milyon dolar gelir elde ettiler: Yüzde 376 artış
Yapay zekaya güvenip çıkarmışlardı: Şirketler yeniden işe almaya başladıYapay zekaya güvenip çıkarmışlardı: Şirketler yeniden işe almaya başladı

Anahtar Kelimeler:
kreş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yönetmelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Bellingham takımını sırtladı! İngiltere yarı finalde: Haaland veda etti

Bellingham takımını sırtladı! İngiltere yarı finalde: Haaland veda etti

Cinsellik deneyimleri kitap oluyor! Milyon dolarlık anlaşma...

Cinsellik deneyimleri kitap oluyor! Milyon dolarlık anlaşma...

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.