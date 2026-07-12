7/24 hizmet verecek! Kamu çalışanlarına yeni kolaylık

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğiyle kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasına ilişkin kriterlerde önemli değişiklikler yapıldı. Düzenlemeyle birlikte kreşlerin yaygınlaştırılması hedeflenirken, çalışan ailelerin özellikle çocuk bakımına ilişkin yaşadığı sorunların azaltılması amaçlanıyor.

Yeni uygulamaya göre, daha önce 0-6 yaş grubundaki çocuklar için bakımevi açılabilmesi adına aranan en az 50 çocuk şartı 30'a indirildi. Ayrıca aynı kamu kurumunda görev yapan en az 30 personelin yazılı talepte bulunması durumunda ilgili kurum çocuk bakımevi açmakla yükümlü olacak.

KAMU KREŞLERİNDE ŞARTLAR ESNETİLDİ

Bakanlık verileri, Türkiye'de 0-6 yaş grubunda 7 milyondan fazla çocuk bulunmasına rağmen kamu kurumları bünyesinde hizmet veren çocuk bakımevi sayısının yalnızca 349 olduğunu ortaya koyuyor. Mevcut bakımevlerinden ise yaklaşık 24 bin çocuk yararlanabiliyor. Yeni yönetmelikle birlikte bu kapasitenin artırılması hedefleniyor.

HEM GÜVENLİK HEM HİZMET KALİTESİ ARTIRILACAK

Yönetmelik yalnızca yeni kreşlerin açılmasını değil, mevcut hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesini de kapsıyor. Buna göre çocuk bakımevlerinin faaliyet göstereceği binaların başta deprem güvenliği olmak üzere tüm yapı güvenliği kriterlerini karşılaması zorunlu olacak. Ayrıca çocukların yaş gruplarına uygun sayıda bakım personeli görevlendirilerek hizmet kalitesinin ve güvenliğinin artırılması sağlanacak.

VARDİYALI ÇALIŞANLAR İÇİN 7/24 KREŞ İMKÂNI

Düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri de vardiyalı çalışan kamu personeline yönelik esnek bakım modeli oldu. Doktor, hemşire, polis, asker ve nöbet sistemiyle çalışan diğer kamu görevlilerinin çocuk bakımında yaşadığı güçlüklerin giderilmesi amacıyla haftanın 7 günü, günün 24 saati hizmet verebilecek çocuk bakımevleri kurulabilecek.

Bu uygulamayla gece nöbeti tutan veya vardiyalı çalışan personelin çocuklarını güvenli şekilde emanet edebileceği bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.