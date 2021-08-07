7 Ağustos gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? Altında düşüş!

Yatırımcısını uzun vadede üzmeyen altın fiyatları, yurtiçi piyasalarının yanında yurt dışı piyasalarındaki gelişmelere paralel de hareket ediyor. ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verileri, gram altın fiyatlarına sınırlı bir şekilde yansıdı. İşte 7 Ağustos altın fiyatlarında dair bilgiler…

7 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 488,08

SATIŞ: 488,35

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 792,00

SATIŞ: 810,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: Bin 583,00

SATIŞ: Bin 621,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 444,61

SATIŞ: 448,59

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3 bin 163,00

SATIŞ: 3 bin 229,00

Ons altında beklentilerin üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından gerileme yaşandı. Meydana gelen sert düşüş, yurt içinde doların TL karşısındaki değer kazanmasıyla gram altın fiyatına sınırlı yansıdı.

ABD’de tarım dışı istihdam, yoğun iş gücüne ihtiyaç duyan hizmet sektöründe çalışanlara yönelik talebinin artmasıyla temmuzda 943 bin ile beklentilerin üzerinde arttı. Artış ekonomik toparlanmanın 2021’in 2. yarısının başında da hızını koruduğuna dikkati çekti.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına göre; işsizlik oranı da yüzde 5.4 seviyesine kadar geriledi. Bir önceki ay işsizlik oranı yüzde 5.9 olarak paylaşılmıştı.

ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla birlikte altının ons fiyatı son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Ons altın haziran ayını son 5 senenin en kötü performansıyla kapattıktan sonra temmuz ayında yüzde 2.50 yükseliş göstermişti.

Ağustosta ise iyi bir başlangıç yapan ons altın, sün sonunda yüzde 2.51’lik düşüşle bin 763 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altındaki bu düşüşe karşın, yurt içinde TL’nin değer kaybetmesi ve doların güç kazanmasıyla birlikte gram altının fiyatındaki düşüş sınırlı kaldı. Gram altın yüzde 1,04’lük düşüşle günü 488 TL seviyesinden tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 488,60 TL’den alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 488,80 TL’den, 3 bin 220 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 241 TL’Den, 446 TL’den alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450 TL’den, 3 bin 147 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 167 TL’den, bin 574 TL’den alınan Yarım Ziynet bin 584 TL’den ve 787 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 792 TL’den satıldı.

Öte yandan, bu hafta Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3, Dolar/TL yüzde 2,51, Euro/TL yüzde 1,64 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,89 değer kaybetti.



