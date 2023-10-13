7 aydır böylesi görülmüyordu! Altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik... İşte gram altında son durum

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar tüm dünyada takip ediliyor. Dünyanın gözü o bölgeye çevrilmişken gelişmelerin piyasadaki yansıması da dikkat çekici oldu. Tansiyonun yarattığı risklerle beraber yükselen altın 7 ayın en kazançlı haftalık performansını kaydetmeye doğru yöneldi. Piyasa geçen haftaki 7 ayın en düşük seviyesinden önemli ölçüde toparlanmış görünüyor.

Öte yandan ABD enflasyon verileri öncesinde 1.885 dolar üzerini test eden ons altın, verilerin ardından 1870 dolar seviyesinde direnç kazandı.

Ons fiyatı bugün yüzde 0,7 yükselişle 1882 dolar seviyesinde güne başlarken çatışmaların yarattığı endişe ortamının altında destek oluşturabileceği görüşü paylaşılıyor. Ons altın fiyatları 27 Eylül’den bu yana ilk kez 1900 doları aştı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 16.18 itibarıyla yüzde 2,1 artışla 1908 dolar seviyesinde işlem gördü.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, saat 16.18 itibarıyla yüzde 2,3 artışla 1705 lira seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 900 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 873 liradan satıldı.

