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7 bin lira ödememek için akın ettiler! Yarın son gün: Nüfus müdürlüklerinde Ehliyet randevusu yoğunluğu

Ehliyet yenilemek için son gün geldi çattı. Eski tip ehliyetini değiştirmek için verilen süre 31 Temmuz yarın itibarıyla doluyor. Bu tarihten sonra yenileme ücreti 7 bin 437 liraya çıkacak. 7 bin TL ödemek istemeyen vatandaşlar ise nüfus müdürlüklerinde randevu yoğunluğu oluşturdu. Neredeyse boş yer kalmadı.

7 bin lira ödememek için akın ettiler! Yarın son gün: Nüfus müdürlüklerinde Ehliyet randevusu yoğunluğu
Devrim Karadağ

Ehliyet değişimi için artık verilen süre 31 Temmuz'da doluyor. Eski tip ehliyetlerin yenisiyle değiştirilebilmesi için son iki güne girildi. 1 Ağustos'tan sonra yenilenmeyen sürücü belgeleri artık geçersiz sayılacak.

15 LİRADAN 7 BİN 437 TL'YE ÇIKIYOR

Ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin 437 liraya çıkacak. Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullananları para cezası da bekliyor.

7 bin lira ödememek için akın ettiler! Yarın son gün: Nüfus müdürlüklerinde Ehliyet randevusu yoğunluğu 1

DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İ AŞTI

NTV'de yer alan habere göre; son gün yaklaştıkça randevu yoğunluğu da arttı. İstanbul'un bütün ilçelerinde randevulardaki doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.

7 bin lira ödememek için akın ettiler! Yarın son gün: Nüfus müdürlüklerinde Ehliyet randevusu yoğunluğu 2

İlçe nüfus müdürlüklerinde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerine kadar sürüyor.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN İZLENECEK ADIMLAR

Sürücülerin öncelikle yenileme ücreti olan 15 lirayı bankaya yatırıp, makbuzlarını almaları, ardından internet üzerinden nüfus müdürlüklerinden randevu oluşturması gerekiyor.

7 bin lira ödememek için akın ettiler! Yarın son gün: Nüfus müdürlüklerinde Ehliyet randevusu yoğunluğu 3

Alınan makbuzla beraber eski ehliyet, kimlik, sağlık raporu ve iki adet fotoğraf, kan grubu belgesi ve e-Devlet üzerinden aldıkları adli sicil kaydıyla birlikte nüfus müdürlüklerine gitmeleri gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet nüfus müdürlüğü randevu
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