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7 bin liralık hesapta 700 lira ek ödeme! Tüketiciyi çileden çıkaran soygun! Ceza da fayda etmiyor…

29.12.2024 08:27
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Restoranlarda ödenen servis ücreti, kuver gibi hizmet bedelleri tepki toplamaya devam ediyor. İstanbul’da bir restorana giden grubun 7 bin lira ödeme yapıp, 700 lira servis ücreti verdiği ifade edilirken, tüketiciler duruma tepki göstererek “Restoranın ana işi, yemek hazırlayıp servis etmek. Servis ücreti almak doğru değil” paylaşımlarında bulunuyor.

7 bin liralık hesapta 700 lira ek ödeme! Tüketiciyi çileden çıkaran soygun! Ceza da fayda etmiyor…

Artan gıda fiyatlarının restoranlardaki hesaplara fahiş fiyat artışı olarak yansımasına ilişkin tartışmalar sürerken son dönemde restoranlarda “mecburi bahşiş” adı altında alınan servis ücretleri de müşterileri isyan ettirdi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, alınan ücretlerin yasal olmadığını, vatandaşlardan fazla ücret alan işletmeleri, Tüketiciler Birliğine ve Ticaret İl Müdürlüklerine şikâyet etmelerini istedi.

7 BİN LİRALIK HESABA 700 LİRALIK SERVİS ÜCRETİ

Restorandaki menü fiyatlarının her geçen gün arttığı göz önüne alındığında yüzde 10’luk mecburi servis ücretleri yüksek rakamlara ulaşabiliyor. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimlerle zorunlu bahşiş alan işletmelere ceza kesse de birçok işletmede soygun devam ediyor. İstanbul’da bir restorana giden grubun 7 bin lira ödeme yaparak, 700 lira servis ücreti ödediği ifade ederken, sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşımda “Neredeyse bir yemek parasını servis ücretine veriyoruz. Restoranın amacı zaten yemek hazırlamak ve servis etmek. Buna ekstra para ödemek fırsatçılığa giriyor” denildi.

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BELEDİYE ZABITASINA DA ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ!

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu Türkiye gazetesine yaptığı açıklamasında alınan ücretlerin kanuni olmadığını belirterek “Bununla ilgili tüketiciler ilgili belediye zabıtasına şikâyet edebilir. Tüketiciler Birliğine ve Ticaret İl Müdürlüklerine şikâyet edebilir, fiyat etiketine aykırılıktan da 2 bin 172 lira her bir işlem için idari para cezası uygulanır. Tüketiciler o farkı geri almak istiyorlarsa Tüketici Hakem Heyetlerine internetten başvuru yaparak o bedelin iadesini talep edebilirler. İade kararı verildiği takdirde mahkeme kararı uygulanır. Uyulmadığında İcra Kanunu’na göre karar infaz edilebilir. Tüketici Hakem Heyetleri için başvuruların hiçbir ücreti bulunmuyor. Tüketici haksız da olsa bir ücret ödemiyor. Satıcı haksız bulunursa, posta masraflarından, bilirkişi masraflarına kadar ne kadar harcandıysa heyet tarafından satıcıya kanun gereği yüklenir” dedi.

BAKANLIK DENETİME DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Mart ayında İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüzce bir kafe zincirine ait işyerinde denetim yapılmıştır. Yapılan denetimde fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen, servis ücreti alındığı tespit edilerek 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulanmıştır. Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listeleriyle ilgili yaygın ve yoğun denetimler devam edecek olup, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacaktır. İşletmelerimizin bu gibi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları açısından belirtilen hususlara dikkat etmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir” ifadelerini kullanmıştı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
restoran Gıda fiyatları bahşiş fiş servis
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