7'den 77'ye herkes 'ekonomi' bilecek! Bakan Şimşek 'MEB ve SPK ile çalışma yapıyoruz' diyerek açıkladı: Finansal okur-yazarlık müfredata giriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da düzenlenen 'Finansal Okuryazarlık Platformu Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Şimşek, finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sermaye Piyasaları Kurulu ile çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların kaynaklarını hibe etmeleri yerine sermaye piyasalarına yönlendirmelerinin tercih edildiğini vurgulayan Şimşek, enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesiyle sermaye piyasalarının daha güçlü bir şekilde ön plana çıkacağını ifade etti.

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİ TARİHİ SÖYLEDİ

Şimşek, enflasyonun yıllık bazda Mayıs ayında zirveye ulaşacağını ancak yaz aylarından itibaren hızlı bir şekilde gerileyeceğini ve aylık enflasyonun hedeflerle uyumlu hale geleceğini söyledi.







