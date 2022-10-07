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7 Ekim çeyrek, yarım, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları için kritik gün!

07.10.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 7 Ekim 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. "Çeyrek, yarım, gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtı için birçok vatandaş internette araştırma yapıyor. Bilindiği üzere döviz kurlarındaki değişimler fiyatlara yön veriyor. Altın haftayı artışla kapatmaya hazırlanıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Ekim çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL?

7 Ekim çeyrek, yarım, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları için kritik gün!

Altın fiyatları 7 Ekim 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak edildi. 7 Ekim cuma günü birçok kişi güncel çeyrek, yarım, gram altın fiyatlarını araştırıyor.. Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel çeyrek, yarım, gram altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

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7 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

7 Ekim Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.022,94 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.022,91 lira satış fiyatı 1.023,14 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.754,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.671,00 TL satış fiyatı 6.752,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.388,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.342,00 TL alış ve 3.88,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,694,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Ekim itibariyle 1.673,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.693,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.670,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.754,00 TL

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