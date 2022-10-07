7 Ekim Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? Altın bilezik fiyatlarında son durum!

Altın bilezik fiyatları 7 Ekim 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 7 Ekim Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Ekim Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 943,97 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 936,01 TL, satışı ise 944,74 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 946,75 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 946,30 TL'den alınıyor ve 946,46 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 677,13 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 565,58 TL, satışı 676,98 TL oldu.

7 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

7 Ekim Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.022,94 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.022,91 lira satış fiyatı 1.023,14 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.754,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.671,00 TL satış fiyatı 6.752,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.388,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.342,00 TL alış ve 3.88,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,694,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Ekim itibariyle 1.673,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.693,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.670,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.754,00 TL

