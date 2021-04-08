7 gün sonra daha canlı ve daha ucuz balıklar satışa sunulacak!

1 Eylül’de başlayan balık av sezonu, 15 Nisan’da sona erecek. Bu tarihten itibaren Marmara ve Karadeniz'de profesyonel tekneler ile balık avlanamayacak. Balık sezonunun bitmesine 7 gün kala tezgahlardaki balık çeşitliliğinde azalmaların olduğu, fiyatların ise yüksek seyrettiği görüldü.

"DAHA CANLI BALIKLAR GELECEK"

Balıkçı Kenan Balcı, Ramazan ayının ilk haftasıyla beraber yasakların başlayacağını belirterek, kayıkların artık kıyıya çekileceğini kaydetti. Balcı, "Küçük kayıkçılar için yasak olmuyor, onlar yine balık tutmaya devam edecek. Küçük kayıklardan çok güzel olta balıkları geliyor. Mevsiminde olan balıklardan daha canlı, daha güzel, daha diri balıklar gelmeye başlayacak. Örneğin çok güzel istavrit gelecek sardalya, barbun, deniz levreği ve deniz çuprası gelecek. Bunlar yaz boyu yenecek vitaminli balıklar" dedi.

"UCUZ BALIKLAR GELMEYE BAŞLAYACAK"

Şuan da balık fiyatlarının yüksek seyrettiğini ifade eden Balcı, "Fiyatların yüksek olmasının sebebi çok sayıda balıkçının olmasından kaynaklı. Yasaklarla beraber diğer balıkçılar kapatacak, balık pazarına daha uygun, daha güzel, daha ucuz balıklar gelmeye başlayacak" diye konuştu.