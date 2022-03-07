7 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 7 Mart 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

7 Mart Pazartesi günü haftanın ilk gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik fiyatında son durum merak konusu oldu. Peki 7 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...
7 Mart Pazartesi günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 821,47 Tl
7 Mart Pazartesi günü 22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 856,08 TL
7 Mart Pazartesi günü 18 ayar altın bilezik alış fiyatı: 665,72 TL
7 Mart Pazartesi günü 18 ayar altın bilezik satış fiyatı: 665,83 TL
7 Mart Pazartesi günü 14 ayar altın bilezik alış fiyatı: 496,83 TL
7 Mart Pazartesi günü 14 ayar altın bilezik satış fiyatı: 601,43 TL
7 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Altın fiyatları yükselişe geçti.
7 Mart Pazartesi günü günü gram altın alış: 911,41 TL
7 Mart Pazartesi günü gram altın satış: 911,55 TL
7 Mart Pazartesi günü Cumhuriyet altını alış: 5.968,00 TL
7 Mart Pazartesi günü Cumhuriyet altını satış: 6.058,00 TL
7 Mart Pazartesi günü yarım altın alış: 2.950,00 TL
7 Mart Pazartesi günü yarım altın satış: 3.009,00 TL
7 Mart Pazartesi günü çeyrek altın alış: 1.473,00 TL
7 Mart Pazartesi günü çeyrek altın satış: 1.504,00 TL
7 Mart Pazartesi günü tam altın alış: 5.757,86 TL
7 Mart Pazartesi günü tam altın satış: 5.869,75 TL
7 Mart Pazartesi günü Ata altın alış: 6.040,00 TL
7 Mart Pazartesi günü Ata altın satış: 6.151,00 TL
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