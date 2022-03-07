7 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 7 Mart 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

7 Mart Pazartesi günü haftanın ilk gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik fiyatında son durum merak konusu oldu. Peki 7 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

7 MART'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 821,47 Tl

7 Mart Pazartesi günü 22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 856,08 TL

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

7 Mart Pazartesi günü 18 ayar altın bilezik alış fiyatı: 665,72 TL

7 Mart Pazartesi günü 18 ayar altın bilezik satış fiyatı: 665,83 TL

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

7 Mart Pazartesi günü 14 ayar altın bilezik alış fiyatı: 496,83 TL

7 Mart Pazartesi günü 14 ayar altın bilezik satış fiyatı: 601,43 TL

7 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Altın fiyatları yükselişe geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

7 Mart Pazartesi günü günü gram altın alış: 911,41 TL

7 Mart Pazartesi günü gram altın satış: 911,55 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü Cumhuriyet altını alış: 5.968,00 TL

7 Mart Pazartesi günü Cumhuriyet altını satış: 6.058,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

7 Mart Pazartesi günü yarım altın alış: 2.950,00 TL

7 Mart Pazartesi günü yarım altın satış: 3.009,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü çeyrek altın alış: 1.473,00 TL

7 Mart Pazartesi günü çeyrek altın satış: 1.504,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü tam altın alış: 5.757,86 TL

7 Mart Pazartesi günü tam altın satış: 5.869,75 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü Ata altın alış: 6.040,00 TL

7 Mart Pazartesi günü Ata altın satış: 6.151,00 TL

