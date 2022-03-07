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7 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 7 Mart 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

07.03.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Mart Pazartesi yani haftanın ilk gününde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı sebebiyle güncel altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sabah saatlerinden bu yana araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durumu merak ediliyor. 7 Mart 2022 Pazartesi gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? 7 Mart 2022 Pazartesi günü altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

7 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 7 Mart 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

7 Mart Pazartesi günü haftanın ilk gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik fiyatında son durum merak konusu oldu. Peki 7 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

7 MART'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 821,47 Tl

7 Mart Pazartesi günü 22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 856,08 TL

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

7 Mart Pazartesi günü 18 ayar altın bilezik alış fiyatı: 665,72 TL

7 Mart Pazartesi günü 18 ayar altın bilezik satış fiyatı: 665,83 TL

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

7 Mart Pazartesi günü 14 ayar altın bilezik alış fiyatı: 496,83 TL

7 Mart Pazartesi günü 14 ayar altın bilezik satış fiyatı: 601,43 TL

Altın güne nasıl başladı?

7 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor. Altın fiyatları yükselişe geçti.

Altın güne nasıl başladı?

GRAM ALTIN NE KADAR?

7 Mart Pazartesi günü günü gram altın alış: 911,41 TL

7 Mart Pazartesi günü gram altın satış: 911,55 TL

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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü Cumhuriyet altını alış: 5.968,00 TL

7 Mart Pazartesi günü Cumhuriyet altını satış: 6.058,00 TL

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YARIM ALTIN NE KADAR?

7 Mart Pazartesi günü yarım altın alış: 2.950,00 TL

7 Mart Pazartesi günü yarım altın satış: 3.009,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü çeyrek altın alış: 1.473,00 TL

7 Mart Pazartesi günü çeyrek altın satış: 1.504,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü tam altın alış: 5.757,86 TL

7 Mart Pazartesi günü tam altın satış: 5.869,75 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

7 Mart Pazartesi günü Ata altın alış: 6.040,00 TL

7 Mart Pazartesi günü Ata altın satış: 6.151,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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