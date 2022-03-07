7 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 7 Mart 2022 Pazartesi

7 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen kişiler konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki 7 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? 7 Mart 2022 Pazartesi kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 7 Mart Pazartesi günü yüzde 2,66 değer kaybı yaşadı.

Bitcoin'in alış fiyatı: 37.899,35 Dolar

Bitcoin'in satış fiyatı: 37.899,34 Dolar

BİTCOİN KAÇ TL?

Bitcoin alış fiyat: 538.360,27 TL

Bitcoin satış fiyatı: 538.360,12 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum 7 Mart Pazartesi günü yüzde 3,92 değer kaybı yaşadı.

Ethereum bugün satış fiyatı; 2.527,9400 Dolar

Ethereum bugün alış fiyat; 2.527,9300 Dolar

ETHEREUM KAÇ TL?

Ethereum alış fiyat: 35.909,3877 TL

Ethereum satış fiyatı: 35.909,2457 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in değeri 7 Mart Pazartesi günü yüzde 3,25 geriledi.

Dogecoin satış fiyatı; 0,1191 Dolar

Dogecoin alış fiyatı; 0,1190 Dolar

DOGECOİN KAÇ TL?

Dogecoin alış fiyatı: 1,6918 TL

Dogecoin satış fiyatı: 1,6904 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 7 Mart Pazartesi günü yüzde 2,51 değer kaybıyla dikkat çekti.

Ripple alış fiyatı: 0,7198 Dolar

Ripple satış fiyatı: 0,7197 Dolar

RİPPLE KAÇ TL?

Ripple alış fiyatı; 10,2248 TL

Ripple satış fiyatı; 10,2233 TL

