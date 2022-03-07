7 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 7 Mart 2022 Pazartesi

7 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen kişiler konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki 7 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? 7 Mart 2022 Pazartesi kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.
Bitcoin 7 Mart Pazartesi günü yüzde 2,66 değer kaybı yaşadı.
Bitcoin'in alış fiyatı: 37.899,35 Dolar
Bitcoin'in satış fiyatı: 37.899,34 Dolar
Bitcoin alış fiyat: 538.360,27 TL
Bitcoin satış fiyatı: 538.360,12 TL
Ethereum 7 Mart Pazartesi günü yüzde 3,92 değer kaybı yaşadı.
Ethereum bugün satış fiyatı; 2.527,9400 Dolar
Ethereum bugün alış fiyat; 2.527,9300 Dolar
Ethereum alış fiyat: 35.909,3877 TL
Ethereum satış fiyatı: 35.909,2457 TL
Dogecoin'in değeri 7 Mart Pazartesi günü yüzde 3,25 geriledi.
Dogecoin satış fiyatı; 0,1191 Dolar
Dogecoin alış fiyatı; 0,1190 Dolar
Dogecoin alış fiyatı: 1,6918 TL
Dogecoin satış fiyatı: 1,6904 TL
Ripple 7 Mart Pazartesi günü yüzde 2,51 değer kaybıyla dikkat çekti.
Ripple alış fiyatı: 0,7198 Dolar
Ripple satış fiyatı: 0,7197 Dolar
Ripple alış fiyatı; 10,2248 TL
Ripple satış fiyatı; 10,2233 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum