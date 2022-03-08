7 Mart Pazartesi altın ne kadar? 7 Mart çeyrek, yarım, tam, gram altın fiyatları!

7 Mart Pazartesi gününe altın fiyatları yükselişle başladı. Rusya Ukrayna savaşı, altın piyasasında dengesizliğe sebep oluyor. 7 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarındaki hareketlilik yukarı yönlü devam etmektedir. 7 Mart Pazartesi günü 900 lirayı aşmasıyla birlikte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Güncel çeyrek, yarım, tam, gram ve cumhuriyet altın fiyatlarını haberimizde işledik...

7 Mart Pazartesi gününe altın fiyatları yükselişle başladı. Rusya Ukrayna savaşı, altın piyasasında dengesizliğe sebep oluyor. 7 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarındaki hareketlilik yukarı yönlü devam etmektedir. 7 Mart Pazartesi günü 900 lirayı aşmasıyla birlikte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Güncel çeyrek, yarım, tam, gram ve cumhuriyet altın fiyatlarını haberimizde işledik...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatının alış fiyatı 921,81 TL iken satış fiyatı 921,97 TL'den işlem görmektedir.

7 MART PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 7 Mart Pazartesi günü son verilere göre 1.473,27 lira alış ve 1.505,74 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

7 MART PAZARTESİ CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını, 7 Mart Pazartesi günü alış fiyatı olarak 5.894,36 TL, satış fiyatı olarak da 6.005,85 TL'den işlem gördü.

7 MART PAZARTESİ YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını, 7 Mart Pazartesi günü alış fiyatı olarak 2.937,97 TL, satış fiyatı olarak da 3.012,13 TL'den işlem gördü.

