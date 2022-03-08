7 Mart Pazartesi altın ne kadar? 7 Mart çeyrek, yarım, tam, gram altın fiyatları!

7 Mart Pazartesi gününe altın fiyatları yükselişle başladı. Rusya Ukrayna savaşı, altın piyasasında dengesizliğe sebep oluyor. 7 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarındaki hareketlilik yukarı yönlü devam etmektedir. 7 Mart Pazartesi günü 900 lirayı aşmasıyla birlikte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Güncel çeyrek, yarım, tam, gram ve cumhuriyet altın fiyatlarını haberimizde işledik...
7 Mart Pazartesi gününe altın fiyatları yükselişle başladı. Rusya Ukrayna savaşı, altın piyasasında dengesizliğe sebep oluyor. 7 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarındaki hareketlilik yukarı yönlü devam etmektedir. 7 Mart Pazartesi günü 900 lirayı aşmasıyla birlikte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Güncel çeyrek, yarım, tam, gram ve cumhuriyet altın fiyatlarını haberimizde işledik...
Gram altın fiyatının alış fiyatı 921,81 TL iken satış fiyatı 921,97 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın fiyatları 7 Mart Pazartesi günü son verilere göre 1.473,27 lira alış ve 1.505,74 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Cumhuriyet altını, 7 Mart Pazartesi günü alış fiyatı olarak 5.894,36 TL, satış fiyatı olarak da 6.005,85 TL'den işlem gördü.
Cumhuriyet altını, 7 Mart Pazartesi günü alış fiyatı olarak 2.937,97 TL, satış fiyatı olarak da 3.012,13 TL'den işlem gördü.
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