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Demeti 500 TL'den satılıyor! Türkiye'nin dört bir yanından talep geliyor

Hatay'da hasat edilen kurutmalık dolma biberin fiyatı geçen yıla göre 100 TL arttı. Ortalama 9 kilogramlık bir demet biber bu yıl 500 TL'den alıcı buluyor.

Demeti 500 TL'den satılıyor! Türkiye'nin dört bir yanından talep geliyor

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Atayurdu Mahallesi'nde kapya biber hasadı devam ederken, kurutmalık dolma biberlerin bu yılki satış fiyatı da belli oldu. Geçen yıl bir demeti 400 TL'den alıcı bulan biberler, bu yıl 500 TL'ye satılıyor. Böylece bir demetin fiyatında yıllık 100 TL'lik artış yaşandı.

Mahallenin temel geçim kaynaklarından biri olan kurutmalık biberler, hasadın ardından tek tek ipe dizilerek yaklaşık 25 günlük kurutma sürecine bırakılıyor. Kurutulan ürünler daha sonra Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderilirken, üreticiler biberleri hem doğrudan müşterilere hem de toptancılara satıyor.

Demeti 500 TL den satılıyor! Türkiye nin dört bir yanından talep geliyor 1

BİR DEMET BİBER 500 TL'YE ULAŞTI

Atayurdu Mahallesi'nde üreticiler için önemli bir gelir kaynağı olan kurutmalık dolma biberlerde fiyat geçen yıla göre yükseldi. Serkan Yıldırım, bir demetin 500 TL'den satıldığını ve ortalama 9 kilogram geldiğini belirtti.

Yıldırım, biberlerin nisan ayında ekildiğini, haziran ayında ise hasat edildiğini söyledi. Hasadın ardından biberlerin iğne yardımıyla tek tek ipe dizildiğini belirten Yıldırım, her ipe 90 biber saplandığını ifade etti.

Üretici, geçen yıl 400 TL olan bir demet biberin bu yıl 500 TL'ye çıktığını belirterek, "Bir demetini 500 TL'ye veriyoruz. Bir demet ortalama 9 kilo geliyor. Geçen sene 400 TL'ydi, bu sene 100 TL fark geldi" dedi.

Yıldırım ayrıca biberlerin yaklaşık 25 günde kuruduğunu, ancak bu sürenin hava koşullarına göre değişebildiğini belirtti. Kurutmalık olarak yalnızca acı biberlerin kullanıldığını, tatlı biberlerin ise asıldığında döküldüğünü söyledi.

Demeti 500 TL den satılıyor! Türkiye nin dört bir yanından talep geliyor 2

MAHALLENİN EKONOMİSİ BİBER ÜRETİMİNE DAYANIYOR

Sami Yıldırım, dolmalık biberin mahalle açısından ekonomik önemine dikkat çekerek, "Mahallenin tek geçim kaynağı bu. Her yer kırmızıya bürünmüş durumda" ifadelerini kullandı.

Balkonlarda kurutulan dolmalık biberlerin yaklaşık 25 gün boyunca bekletildiğini aktaran Yıldırım, kuruma süresinin hava sıcaklığına bağlı olarak değiştiğini söyledi. Bahçelerden toplanan biberlerin satışının yurdun farklı noktalarına gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, ürünlerin Gaziantep, Adana, Bursa, İstanbul ve doğu bölgelerine gönderildiğini ifade etti.

Mahallede ayrıca salçalık biber üretiminin de yapıldığı belirtilirken, bazı biberlerin dilimlenerek damlara serildiği ve yaklaşık 2 gün kurutulduktan sonra saklandığı aktarıldı. Bu ürünlerin daha sonra salça yapımında kullanıldığı belirtildi.

Demeti 500 TL den satılıyor! Türkiye nin dört bir yanından talep geliyor 3

BİBERDEN SALÇA VE TOZ BİBERE ÇOK SAYIDA ÜRÜN ELDE EDİLİYOR

Üreticiler, biberin yalnızca kurutmalık olarak değil, farklı ürünlere dönüştürülerek de ekonomiye kazandırıldığını belirtiyor. Ferit Yıldırım, kurutmalık dolma biberlerden salça ve toz biber başta olmak üzere çeşitli ürünler yapıldığını söyledi.

Biberin acısına da dikkat çeken Yıldırım, "Biberin acısı aynı zehir gibi acı. Bu biberi yiyen pişman, yemeyen bin pişman" ifadelerini kullandı. Ürünleri Antakya, İskenderun ve toptancılara verdiğini belirten Yıldırım, satışların farklı kanallar üzerinden sürdüğünü ifade etti.

Kış aylarında sofralarda kullanılan kurutmalık dolma biberler, bu yıl üreticisine geçen yıla kıyasla daha yüksek bir satış fiyatı sağlarken, Atayurdu Mahallesi'nde üretimden satışa kadar uzanan süreç bölge ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Altınözü biber kapya biber kuru
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