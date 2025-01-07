7 Ocak 2025 önemli ekonomi başlıkları: Otomotiv sektöründe yeni rekor, SACAR'dan Türkiye'ye yeni yatırım...

Ocak ayının ilk haftasında finans dünyasında hareketlilikler yaşanıyor. Fintables, ekonomideki tüm gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. İşte Finans dünyasında yaşanan tüm gelişmeler...

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Otomotivde kırılmaz denen 2023 rekoru bir senede tekrar kırıldı. 2024 yılı boyunca otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamda 1 milyon 238 bin 509 adede ulaştı. GSR II düzenlemeleri ve kampanya süreçleri talep yaratmada etkili oldu.

TCMB’nin dünkü Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda enflasyonun alt kırılımlarına yönelik önemli detaylar vardı. Raporda kira fiyatlarının artış hızının düşmesi, otomobil fiyatlarının yatay seyri, dayanıklı tüketim mallarındaki artışların yıl sonu talebiyle beyaz eşya ve elektrikli alet fiyatlarından kaynaklanması ve enerji grubunda uluslararası petrol fiyatlarının etkisinin sınırlı kalması dikkat çekiyor.

BBVA Research, Türkiye için 2025 yılı sonu enflasyon tahminini %26,5 seviyesinde korurken; ilk çeyrekte yıllık enflasyonda iyileşme beklentisinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine devam etmesi için alan yaratabileceğine işaret ediyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hem Kanada Liberal Partisi liderliğinden hem de başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Trudeau, yeni lider seçilene kadar görevine devam edeceğini belirtti.

AJANDA

1⃣Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul edecek, İdareciler Günü Programı'na katılacak.

2⃣Euro Bölgesi’nde yıllık Tüketici Fiyat Endeksi verileri var. Beklenti %2.4 olara öne çıkıyor.

3⃣Egeyapı GYO, talep toplamaya devam edecek.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİ REKOR

Otomotivde geçen senenin rekoru tazelendi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı boyunca otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamda 1 milyon 238 bin 509 adede ulaştı. Geçen sene toplam pazar 1 milyon 232 bin 635 adetti. Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 170 bin 249 adetlik satış gerçekleştirdi. Aralık ayı satışları, son 10 yıllık ortalama satışlara göre yüzde 43,1 artış gösterdi. Otomobil pazarı bu dönemde 10 yıllık ortalamalara göre yüzde 49,6, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 22,8 yükseldi.

2024 yılı boyunca otomobil satışlarının yüzde 85,7’sini, vergi avantajı sunan A, B ve C segmentindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 543 bin 427 adetle toplam pazarın yüzde 55,4’ünü oluştururken, B segmenti otomobiller 291 bin 689 adetle yüzde 29,8 pay aldı. Gövde tipine göre en çok tercih edilen araçlar ise SUV otomobiller oldu. SUV gövde tipi, 556 bin

548 satışla toplam otomobil satışlarının yüzde 56,8’ini oluştururken, sedan otomobiller yüzde 25,4 pay ve 248 bin 902 adet satışla ikinci sırada yer aldı.

ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, açıklanan verileri değerlendirirken otomotiv sektöründe dünya genelinde önemli bir dönüşüm yaşandığını vurguladı. Bozkurt, 2025 ve sonraki yıllarda ekonomide beklenmedik bir olumsuzluk yaşanmadığı sürece Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarının 1 milyon adetin altına düşmeyeceğini öngördüklerini ifade etti.

TCMB'DEN FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU

TCMB’nin dün yayımladığı Fiyat Gelişmeleri Raporu, enflasyonun yılın son ayında yavaşlama eğilimine girdiğini ortaya koydu. Tüketici fiyatlarının Aralık ayında %1,03 oranında arttığını, yıllık enflasyonun ise %44,38’e gerilediğini belirten rapor, tüm ana harcama gruplarında yıllık enflasyonun düşüş kaydettiğini gösterdi. Raporda, hizmet grubunda aylık enflasyonun yavaşlamaya devam ettiği vurgulandı. Özellikle, ulaştırma hizmetleri fiyatlarının düşmesi grup içindeki olumlu gelişmelerden biri oldu. Kira fiyatlarındaki aylık %2,89’luk artış Şubat 2023’ten bu yana en düşük aylık artış oldu.

TCMB'nin Aralık Fiyat Gelişmeleri Raporu, enflasyonda düşüş eğiliminin belirginleştiğini ve özellikle gıda ile hizmet gruplarında yavaşlama olduğunu ortaya koydu. Para politikasının gecikmeli etkileri ile enflasyondaki yavaşlamanın 2025 yılında daha da hızlanması bekleniyor. Raporda kira fiyatlarının artış hızının düşmesi, otomobil fiyatlarının yatay seyri, dayanıklı tüketim mallarındaki artışların yıl sonu talebiyle beyaz eşya ve elektrikli alet fiyatlarından kaynaklanması ve enerji grubunda uluslararası petrol fiyatlarının etkisinin sınırlı kalması dikkat çekiyor.

BBVA'DAN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN DEĞERLENDİRMELER

BBVA Research, Türkiye için 2025 yılı sonu enflasyon tahminini %26,5 seviyesinde korudu. Kurum, ilk çeyrekte yıllık enflasyonda iyileşme beklentisinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine devam etmesi için alan yaratabileceğine işaret etti.

Raporda, asgari ücret artışının beklentilerin altında kalması ve bazı yönetilen fiyat ayarlamalarının sınırlı tutulması nedeniyle son dönemde aşağı yönlü risklerin öne çıktığı vurgulansa da, yüksek enflasyon beklentileri ve güçlü atalet gibi faktörlerin yukarı yönlü riskleri artırdığına dikkat çekildi.

BBVA Research, "Çıpasız yüksek enflasyon beklentileri, reel faiz oranlarının tahminlerin altında kalma ihtimali ve maliye politikası desteğinin belirsizliği, Türkiye ekonomisi için yukarı yönlü riskler yaratabilir" değerlendirmesini yaptı. Raporda, TCMB'nin faiz indirim döngüsüne devam edebilmesi için ilk çeyrekte yıllık enflasyondaki iyileşmenin önem taşıdığı belirtiliyor. Ancak ekonomistler, reel faiz oranlarının yeterince yüksek tutulması gerektiğini ve bu konuda temkinli olunmasının TL varlıkların cazibesini korumak açısından kritik olduğunu vurguluyor.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI KİRADA OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mevsimsellikten arındırılmış tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri, aralık ayında aylık enflasyonun %1,87 arttığını gösterdi. Bu oran, Mayıs 2023’ten bu yana en düşük artış olarak kaydedildi. Veriler, özellikle hizmet grubundaki enflasyonun mal grubuna göre daha yüksek seyrettiğini ortaya koydu. Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış hizmet enflasyonu %3,05, mal grubu enflasyonu %1,32 olarak gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, alt gruplar arasında en yüksek fiyat artışı %3,94 ile kira tarafında yaşandı.

TCMB verilerine göre, Türk lirasının reel değerindeki yükseliş aralık ayında da devam etti. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, bir önceki ay olan kasımda 67,02 seviyesinde iken aralık ayında bu rakam 67,12’ye yükseldi. Bu artışla birlikte, TL'nin reel değerini gösteren endeks Şubat 2021’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise aynı dönemde 0,23 puan düşerek 96,88 seviyesinden 96,65 seviyesine geriledi.

TCMB verilerine göre, Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla TÜFE bazında 11,59 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 9,96 puan artış gösterdi.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ilk kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2024 yılının enflasyon ve ihracatta başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Erdoğan, ekonomik göstergelerin istikrar ve büyümeye yönelik olumlu sinyaller verdiğini belirtti. Erdoğan konuşmasında, “Enflasyonda düşüş trendinin 2025 yılında hızlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Para politikasının enflasyona gecikmeli etkilerinin zamanla daha net görüleceğini ve bu etkilerin maliye politikasıyla desteklenerek güçleneceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

SOCAR YATIRIM PLANINI ARTIMAYI PLANLIYOR

SOCAR Türkiye, 'Master Plan' adı verilen çalışma kapsamında Petkim’in üretim kapasitesini yaklaşık 7 milyar dolarlık bir yatırımla artırmayı planlıyor. Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev, yatırım için detaylı mühendislik çalışmalarının Mayıs 2025’te başlayacağını ve 18-24 ay içinde nihai yatırım kararının alınacağını belirtti. Mirzayev, inşaat faaliyetlerinin 2027 yılında başlaması halinde, projelerin tamamlanarak 2031-2032 yıllarında üretime geçmesinin öngörüldüğünü ve Petkim’in Türkiye’deki pazar payının üç katına çıkacağını ifade etti.

Türkiye genelinde 2024 yılında tapu dairelerinde yapılan işlem sayısı 18 milyon 726 bin 979 olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yıl olan 2023’te 18 milyon 285 bin 900 seviyesindeydi. Böylece tapu işlemlerinde yıllık bazda yaklaşık %2,4 artış kaydedildi. 2024 yılında tapuda gerçekleştirilen işlemler arasında en büyük payı gayrimenkul satışları aldı. 3 milyon 65 bin 872 adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla, ticari taşınmaz vb.) satışı gerçekleştirilirken, ipotek işlemleri 1 milyon 354 bin 35 adet oldu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hem Kanada Liberal Partisi liderliğinden hem de başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Trudeau, yeni lider seçilene kadar görevine devam edeceğini belirtti. Trudeau’nun istifası, Liberal Parti içerisinde yeni bir liderlik yarışını başlatacak ve ülkeyi erken seçime götürebilecek bir süreci tetikleyebilir. Kanada’da genel seçimler, Ekim 2025’e kadar yapılmak zorunda olsa da, mevcut siyasi kriz nedeniyle seçimlerin çok daha erken gerçekleşmesi bekleniyor.

BİTCOİN 100 BİN DOLAR EŞİĞİNİ AŞTI

Bitcoin, yeniden 100 bin dolar eşiğini aşarak 102 bin 714 dolara kadar yükseldi. Kripto piyasasındaki bu yükseliş, Wall Street analistleri tarafından Trump’ın koltuğa oturmasına az bir süre kalmasına bağlanıyor. CryptosRus’un kurucusu George Tung, “Temel olarak, Bitcoin’in gidişatında büyük bir değişiklik yok. Ancak Wall Street’teki satışların sona ermesiyle birlikte, 2025 yılı yatırımcıların yeniden FOMO’ya kapılmasıyla başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Fintables