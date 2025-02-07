7 Şubat ekonomi başlıkları: Enflasyon Raporu toplantısı, TÜİK 2024'ün nüfusunu açıkladı

3 Şubat haftası tamamlanırken ekonomi dünyası Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanacak olan Enflasyon Raporu toplantısını takip edecek. Karahan'ın toplantıda vereceği mesajlar piyasalar tarafından takip edilecek. Peki günün öne çıkan başlıkları neler? Fintables finans okurları için derledi...

☑ Beklenti üstü gelen ocak enflasyonu son dönemde yatırımcıların ilgi gösterdiği borçlanma araçları fonları getirilerinde düşüşe neden oldu. Gözler bugün TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın sunum yapacağı yılın ilk Enflasyon Raporu'nda olacak.

☑ BofA Global Research, dün TL tahvillerle ilgili bir rapor yayımladı. Raporda, kısa vadeli forward işlemlerinin (3 ay vadeli USD/TRY forward sözleşmeleri) sabit faizli tahvillere (2028 ve 2029 tahvilleri) ve TLREF tahvillerine kıyasla daha iyi bir yatırım aracı olabileceğini belirtiliyor.

☑ TÜİK, nüfus istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de yaşlı bağımlılık oranı 2024 itibarıyla yüzde 15,5’e yükseldi. Bu oran 2008 yılında yüzde 10,2 seviyesindeydi.

☑ Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde iki şirketin halka arzına onay verdi. Balsu Gıda ve Bulls Girişim Sermayesi, paylarının halka arzını gerçekleştirecek.

AJANDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-I’in tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak

Enda Enerji ve Kalyon PV talep toplamaya devam edecek.

TAHVİL FONLARI YÜKSELDİ

Ocak ayında sermaye piyasalarında en çok konuşulan konularından başında borçlanma araçları fonları geldi. TCMB’nin üst üste 2 toplantıda faiz indirmesi, TL tahvil fonlarının getirilerinin yükselmesine sebep oldu. Yükselen getiriler bu fonlara para girişini de artırdı. Son 1 ayda (7 Ocak-7 Şubat) arasında TEFAS’a açık 724 fon içinde en çok para giren ilk 10 fonda 4 borçlanma aracı fonu bulunuyor. Bir önceki ayla kıyasladığımızda, sonuç daha da çarpıcı. Filtreyi, 6 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında belirlersek ilk 10’da herhangi borçlanma aracı fonu bulunmuyor. Ancak son günlerde tahvil fonlarının getirilerinde düşüş gözlemliyoruz. Sebebi ise beklentinin üstünde gelen ocak enflasyonu. Beklenenden yüksek gelen enflasyon tahvil getirilerini yükseltiyor çünkü yüksek enflasyon, tahvilin sunduğu sabit faiz ödemelerinin reel değerini düşürüyor ve yatırımcılar, enflasyona karşı korunmak için daha yüksek getiri talep ediyor. Talep düştüğünde tahvil fiyatları geriliyor ve getiriler yükseliyor.

BOFA RAPOR YAYIMLADI

BofA Global Research, dün TL tahvillerle ilgili bir rapor yayımladı. Raporda, kısa vadeli forward işlemlerinin (3 ay vadeli USD/TRY forward sözleşmeleri) sabit faizli tahvillere (2028 ve 2029 tahvilleri) ve TLREF tahvillerine kıyasla daha iyi bir yatırım aracı olabileceğini belirtiliyor. Rapor, bono ve tahvillerin daha fazla değer kazanması için Merkez Bankası’nın beklenenden fazla faiz indirmesi gerektiğini ancak bunun fiyatlandığını ifade ediyor. Raporda, “Son dönemde, yatırımcılar TLREF tahvillerine çok fazla talep gösterdi. Bunun sebeplerinden biri, para piyasası fonlarına getirilen yeni düzenlemeler. Artık fonların minimum %10’luk bir kısmını kısa vadeli tahvillere yatırması gerekiyor, bu da fiyatları artırdı. Talep arttıkça, tahvillerin fiyatı yükseldi ve getiri düştü.” ifadeleri yer alıyor. Dün yayımlanan haftalık verilerde de yabancı yatırımcıların tahvil tarafında kar realizasyonu yaptığını görüyoruz. 31 Ocak haftasında yurt dışı yerleşikler tahvilde 683 milyon dolarlık satış yaptı. Bu satış, son 4 ayın en yüksek net satışı.

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU BELLİ OLDU!

Türkiye’nin 2024 yılı itibarıyla nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. Bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişilik artış kaydedildi. Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi, kadın nüfus ise 42 milyon 811 bin 834 kişi olarak belirlendi. Toplam nüfusun yüzde 50,02’sini erkekler, yüzde 49,98’ini kadınlar oluşturdu. İstanbul’un nüfusu, 2024’te 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ü İstanbul’da ikamet ediyor. İstanbul’u sırasıyla 5 milyon 864 bin 49 kişi ile Ankara, 4 milyon 493 bin 242 kişi ile İzmir, 3 milyon 238 bin 618 kişi ile Bursa ve 2 milyon 722 bin 103 kişi ile Antalya takip etti. Ortanca yaş, nüfusun yaş yapısını değerlendirmek için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Türkiye’de ortanca yaş 2023’te 34 iken, 2024’te 34,4’e yükseldi.

YAŞLI BAĞIMLILIK ORANI YÜKSELDİ

Türkiye’de yaşlı bağımlılık oranı 2024 itibarıyla yüzde 15,5’e yükseldi. Bu oran 2008 yılında yüzde 10,2 seviyesindeydi. Yaşlı nüfusun hızla artmasına karşın, 0-14 yaş grubundaki nüfus artışının yıllık ortalama bazda yüzde 1’in altında kalması en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. 2024 yılına gelindiğinde, 0-14 yaş grubundaki nüfus azalma gösterdi. Yeni doğumların artış hızındaki yavaşlama nedeniyle, 0-14 yaş grubu nüfusu 2024 yılında 385 bin kişi azaldı. Benzer şekilde, 15-64 yaş arası nüfus da 65 yaş üzerine geçişlerin yüksek olması nedeniyle son bir yılda yalnızca binde 5 oranında arttı. Bu da, 15-64 yaş grubuna 288 bin 143 kişilik bir ekleme anlamına geliyor. Buna karşılık, 65 yaş üstü nüfus son bir yılda yüzde 4,29 artarak 389 bin 492 kişi arttı.

SPK 2 HALKA ARZA ONAY VERDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde iki şirketin halka arzına onay verdi. Karara göre, Balsu Gıda ve Bulls Girişim Sermayesi, paylarının halka arzını gerçekleştirecek. Balsu Gıda için onaylanan halka arz kapsamında, şirketin 1 milyar TL olan mevcut sermayesi, 1 milyar 112 milyon TL’ye bedelli artırılacak. Bu kapsamda, 112 milyon TL nominal değerli paylar ile mevcut ortaklardan CZ Holding AŞ’nin sahip olduğu toplam 166 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecek. Böylece toplamda 278 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek. 1 TL nominal değerli paylar, 17,57 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Bulls Girişim Sermayesi ise 200 milyon TL olan sermayesini bedelli artırımla 268 milyon TL’ye çıkaracak. Bu artırımla 68 milyon TL nominal değerli yeni paylar ile mevcut ortaklardan Bulls Yatırım Holding AŞ’ye ait 4,5 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edilecek. Toplamda 72,5 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek. 1 TL nominal değerli paylar, 12,18 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 31 Ocak haftasına ilişkin rezerv verileri, brüt döviz rezervlerinde gerileme yaşanırken, swap hariç net rezerv göstergelerinde ise toparlanma olduğunu ortaya koydu. Buna göre, TCMB’nin brüt rezervleri bir önceki hafta 167,6 milyar dolar seviyesindeyken, 31 Ocak itibarıyla 166 milyar dolara geriledi. Net rezervler de aynı dönemde 73,8 milyar dolardan 71,7 milyar dolara düştü. Ancak swap hariç net rezervlerde artış kaydedildi ve bu gösterge 63 milyar dolardan 65,3 milyar dolara yükseldi.

KKM 1 TRİLYONUN ALTINA DÜŞTÜ

KKM 1 trilyon TL’nin de altında. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, 31 Ocak haftasında KKM hesapları 25,2 milyar TL azalarak 996,1 milyar TL seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bazı politika metinlerinde yer alan ifadeler ve ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar, KKM’nin 2025 yılı itibarıyla uygulamadan tamamen kaldırılacağına işaret ediyor.

JAPON YENİ DOLAR KARŞISINDA GÜÇLENİYOR

Japon yeni, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika kurulu üyesi Naoki Tamura’nın faiz oranlarının artırılmaya devam edilmesi gerektiğini savunmasının ardından ABD doları karşısında son sekiz haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar, yen de dahil olmak üzere birçok para birimi karşısında geçen haftanın başından bu yana en düşük seviyelere yakın bir bantta işlem gördü. Yatırımcılar ise küresel ticaret savaşının önlenebileceğine dair olasılıkları değerlendirmeye başladı.

CİTİ'DEN BRENT PETROL BEKLENTİSİ

Citi, Brent petrol fiyatlarının 2025’in ikinci yarısında düşmesini beklediğini açıkladı. Banka, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı ticaret politikalarının petrol piyasaları üzerinde kaçınılmaz olarak aşağı yönlü bir baskı yaratacağını öngörüyor. Bu çerçevede Citi analistleri, 2025 yılının ikinci yarısında Brent petrol fiyatlarının 60-65 dolar aralığına gerilemesini beklediklerini belirtti.

Kaynak: Fintables