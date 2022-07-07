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  4. 7 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 7 Temmuz 2022 Perşembe

7 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 7 Temmuz 2022 Perşembe

07.07.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonunun gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. 22 ayar bilezik son kapanışını 901,24 TL'den yapmıştı. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde. İşte altın bilezik fiyatları...

7 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 7 Temmuz 2022 Perşembe

7 Temmuz Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik fiyatı merak konusu oldu. Peki 7 Temmuz 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

7 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

7 Temmuz Salı günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 901,24 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 7 Temmuz 2022 itibariyle 888,96 TL alış ve 901,24 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 702,87 TL'den yapan 18 ayar altın ise 713,67 TL alış ve 713,77 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 645,87 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,12 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 534,76 TL alış ve 646,67 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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altın bilezik 22 ayar fiyatları
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