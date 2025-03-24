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7 yıldır bu işi yapıyor, yoğunlukları başladı! 'Yetiştiremediğim de oluyor' fiyatlarını tek tek açıkladı

24.03.2025 16:27
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Van'ın Edremit ilçesinde ev hanımı Nazlı Yücel, Ramazan Bayramı öncesi baklava siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. Günde 8-10 tepsi arası baklava yaptığını aktaran Yücel, baklavaların kilosunun ne kadar olduğunu anlattı.

7 yıldır bu işi yapıyor, yoğunlukları başladı! 'Yetiştiremediğim de oluyor' fiyatlarını tek tek açıkladı

Van'da ev hanımlarının yaptığı lezzetli baklavalar yoğun ilgi görüyor. Günlerdir tatlı mesaisini sürdüren kadınlar, vatandaşların bayramda misafirlerine ikram edecekleri baklavaları yetiştirebilmek için mesai harcıyor.

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BAYRAMA 1 HAFTA KALA YOĞUNLUK BAŞLIYOR!

Beşyol Millet Bahçesinde oluşturulan işletmede baklava siparişlerini yetiştirmeye çalıştığını ifade eden Nazlı Yücel isimli girişimci kadın, "Tatlı yoğunluğum çok fazla. Bazen yetiştiremediğim de oluyor. Genelde bayrama bir hafta kala yoğunluğumuz başlar" dedi.

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TEPSİ İLE ALMANIN AVANTAJI

Günde 8-10 tepsi arası baklava yaptığını aktaran Yücel, "Baklavalarımız küçük, orta ve büyük tepsilerden oluşuyor. 4 ila 6 kilogram arasında değişen baklava tepsilerimiz bin ila bin 700 TL arasında değişiyor. Kilosunu 450 TL'den satıyorum ama tepsi ile alındığında kilosu 350 TL'ye kadar düşebiliyor" ifadelerini kullandı.

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Hafif olması ve insanı rahatsız etmemesinden dolayı ev baklavasının daha çok tercih edildiğine dikkat çeken Yücel, "Baklava açmak çok zor. Çok aşamalardan geçiyor. Hamurun iyice yoğrulması, yufkanın açılması gerekiyor. Onun dışında kullanılan diğer malzemeleri bütün kadınlar bilir. Çiğköfte yoğurur gibi hamurumuzu yoğuruyoruz. Bir saat dinlendikten sonra baklavamızı yapıyoruz" diye konuştu.

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7 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR

Annesini 3 yaşında kaybettiğini ve baklava yapmayı ablalarından öğrendiğini de sözlerine ekleyen Yücel, "Ablalarımın ellerine bakarak ve hiç hamura bulaşmadan öğrendim. Ondan sonra sipariş almaya başladım ve 7 yıldır yapıyorum. Ekseriya cevizli yapıyoruz. Fıstıklısını ise talebe göre yapıyoruz" dedi.

Konuşmasında tüm İslam aleminin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutladığını belirten Yücel, "Dünyayı iyilik kurtarsın. Her zaman iyi olsunlar. Güzellikler olsun, kalpler kırılmasın ve dünya barışla dolsun istiyorum" şeklinde konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı baklava
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