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70 eurodan başlıyor! İstanbul Havalimanı’nda saatlik odaya büyük ilgi…

21.05.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı terminal binası içinde bulunan dünyanın en büyük havalimanı otelinin saatlik oda kiralama seçeneği, yolcular tarafından yoğun ilgi görüyor. En çok Rus yolcuların tercih ettiği otelde minimum 4 saatlik konaklama 70 eurodan başlıyor.

70 eurodan başlıyor! İstanbul Havalimanı’nda saatlik odaya büyük ilgi…

Türkiye pandeminin izlerini geride bırakırken bu her alanda rakamlara da yansıyor. 2022’nin Ocak-Mart döneminde İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 20 bin 985, dış hatlarda 60 bin 891 olmak üzere toplamda 81 bin 876 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 2 milyon 923 bin, dış hatlarda 8 milyon 490 bin yolcu seyahat etti. Toplamda ise 11 milyon 414 bin yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullandı.

Gelen yolcu sayılarındaki artışla birlikte terminal içerisinde bulunan havalimanı otelinde doluluk oranları arttı. En fazla Rus yolcuların talep gösterdiği otelde günlük konaklamanın yanı sıra saatlik konaklama seçeneği de bulunuyor. En çok talep gösterilen seçeneklerden biri ise saatlik konaklama türü. Otelde dinlenmek isteyen yolcular minimum 4 saat oda rezervasyonu yapabiliyor.

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“DURUM UMUT VERİCİ”

“Yolcu sayısı geçtiğimiz senelere göre kıyaslanamayacak derecede sayısı fazla diyen YOTEL Genel Müdürü Bora Göymen, “Şu anda bulunduğumuz durum gerçekten umut verici. Bu sadece havalimanı otelciliği veya İstanbul otelciliği için değil Türkiye otelciliği için de bence pozitif bir durum. Tamimiyle hazırız. Zaten iki seneden beri bunun özlemini duyuyorduk. Bütün planlarımızı bu yılı en iyi şekilde tamamlamak için yapıyoruz” şeklinde konuştu.

EN ÇOK RUSLAR TERCİH EDİYOR

Oteli tercih eden ülkelerin en başında Rus yolcuların bulunduğunu kaydeden Göymen, “Misafir profiline baktığımız zaman pandemi öncesi 2019’da Amerika hava ve kara tarafında en yüksek seviyede misafir profiline sahipti. Ondan sonra Rusya ve ardından İngiltere geliyordu. Pandemide orantılar tamamen değişti. Pandemide Amerika profili tamamen düştü. Rusya birinci sıraya yükseldi. Ukrayna ikinci sıraya çıkmıştı. Pandemi sonrasında bu değişti. Rusya ve Ukrayna'nın savaş durumundan dolayı biraz eskiye döndük. Şuan Amerika her iki otelimizde de ikinci sırada Rusya birinci sırada, İngiltere üçüncü sırada” ifadelerine yer verdi.

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SAATLİK KONAKLAMALARA YOĞUN İLGİ

Otelde konaklayan yolcuların saatlik odalara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Bora Göymen, “Saatlik odalarımız gittikçe artmaya başladı. Gecelik konaklamalarımız oluyor, bir de minimum 4 saatlik konaklamalarımız oluyor. Özellikle hava tarafında misafirlerimiz daha çok saatlik konaklamaları tercih ediyor. Çünkü bekleme süreleri uçuşlar da daha çok arttığından dolayı 12-16 saat aralığında oluyor. Dolayısıyla tercihlerini saatlik kullanımdan yana kullanıyorlar. Kara tarafında da gecelik misafirler konaklıyor. Kara tarafında ortalama yüzde 90 gecelik, yüzde 10 saatlik konaklamalarımız var. Hava tarafında ise bu durum yüzde 50-50 ya da yüzde 60 saatlik yüzde 40 gecelik olarak değişiyor. Güne baktığınız zaman geliş saatleriyle orantılı bir fiyatlandırma yapıyoruz. 4 saatlikler 90 eurodan başlıyor ama öğlen vakti 12.00 ila 17.00 arası yani en az konaklama ihtiyacının olduğu zamanlarda bu fiyat 70 eurolara kadar da düşüyor. Gece olursa ve talep olursa haftanın belli günleri Perşembe, Cuma ve Pazar günler uçuş daha fazla oluyor. O zaman da 4 saatlik minimum kalış süresi 110 euroLardan başlıyor diyebiliriz” dedi.

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