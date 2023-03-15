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700 binden fazla kamu işçisine toplu sözleşme talebi! Toplu sözleşmede zam oranı ne kadar olacak? TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ açıkladı

15.03.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hareketli saatler yaşanıyor. Türk-İş ve Hak-İş taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletti. Toplu sözleşme ve maaşlarına zam bekleyen işçiler gelecek açıklamayı bekliyorlar. Kamuda 700 bin işçiyi ilgilendiren 2 yıllık zam oranının belirleneceği sözleşme görüşmelerinde taban ücrete dair isteklerde bulunuldu. Peki Toplu sözleşmede zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

700 binden fazla kamu işçisine toplu sözleşme talebi! Toplu sözleşmede zam oranı ne kadar olacak? TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ açıkladı

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü" görüşmelerine başlandı. Kadro bekleyen işçilerin yoğun ilgi gösterdiği görüşmelerde talepler iletildi. Konuya dair henüz net bir açıklama yapılmadı. İşte 700 binden fazla kamu işçisine toplu sözleşme talebi ve toplu sözleşme zam oranı ile ilgili gelişmeler...

HAK-İŞ VE TÜRK-İŞ TALEPLERİNİ İLETTİ

HAK-İŞ VE TÜRK-İŞ taban ücretlerin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve birinci altı ay yüzde 45 zam yapılması talebinde bulunuldu.

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, basına kapalı yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu. Atalay açıklamasında, "Şimdi 2023 yılında bizim taleplerimizin başında işte bu asgari ücretten sonra özellikle tabanda bir iyileştirme yapmamız gerekiyor. Yani 10-15 yıllık arkadaşlarımız asgari ücret seviyesine yanaştı, böyle bir sıkıntımız var. Talebimizin bir tanesi bu. Hemen akabinde 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere refah payının işçi arkadaşlarımıza verilmesi, arkadan da 2023 yılında verilecek işçilere zam." ifadelerini kullandı.

TOPLU SÖZLEŞMEDE ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Toplu sözleşme ve zam görüşmeleri bugün başladı. Görüşmelerin ilk aşamasının tamamlanmasıyla gözler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hak-İş ve Türk-İş'ten gelecek açıklamaya çevrilmişti.

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Bir önceki sözleşme ağustos ayında imzalanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, deprem nedeniyle askıya alınan toplu iş sözleşmesinin hak kaybı olmayacak şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

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