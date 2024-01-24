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700 bini aşkın kamu işçisini ilgilendiren ek zam talebi: Enflasyon artı iyileştirme çağrısı yapıldı

24.01.2024 15:46 | Son Güncelleme:
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HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, 700 bin kamu işçisi için ek zam talebini yineledi. Arslan, "Yürürlük süreleri farklı olan sözleşmelerin tamamı için enflasyon artı iyileştirme yapılması konusunda çağrımızı yineliyoruz. Bu çağrımızın, bir ek protokolle karşılık bulmasını istiyoruz" dedi.

700 bini aşkın kamu işçisini ilgilendiren ek zam talebi: Enflasyon artı iyileştirme çağrısı yapıldı

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için ek zam talebinde bulundu. Arslan enflasyon artı iyileştirme yapılması konusunda yeniden çağrı yapan Arslan, ek protokol hazırlanmasını istedi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası'nın 46'ncı kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla bir otelde basın toplantısı düzenledi.

"ENFLASYON NEDENİYLE İMZALADIĞIMIZ SÖZLEŞME ANLAMINI YİTİRDİ"

Kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü mayıs ayında imzalandıklarını anımsatan Arslan, enflasyon nedeniyle aradan geçen sürede imzaladıkları sözleşmenin anlamını yitirdiğini söyledi.

Çerçeve protokole ek bir protokol yapılması için TÜRK-İŞ ile hareket ettiklerini belirten Arslan, "Yürürlük süreleri farklı olan sözleşmelerin tamamı için enflasyon artı iyileştirme yapılması konusunda Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'mıza ve işveren sendikası TÜHİS'e çağrımızı yineliyoruz. Bu çağrımızın bir ek protokolle karşılık bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

"İŞÇİ KONFEDERASYONLARININ MUHATABI TİSK OLMALI"

"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, belediye şirketlerinde de uygulanmalı, bunun önünde yasal hiçbir engel yok." diyen Arslan, diğer işçi konfederasyonlarının karşı çıkmasına rağmen HAK-İŞ'in bu konuda ısrarcı olduğunu vurguladı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile çerçeve protokolün belediye şirketlerine de uygulanmasına yönelik bir protokol imzalamayı planladıklarını ama Bilgin'in görev süresinin sona erdiğini vurgulayan Arslan, "Vedat Bilgin, bunun taahhüdünde bulunmuştu." dedi.

Çerçeve protokolün işleyiş sürecinde kurgusal bir sorun olduğunu ifade eden Arslan, şunları söyledi:

"İşçi konfederasyonlarını, kamudaki bir işveren sendikasıyla muhatap etmek, muhataplık ilişkilerine de zarar veriyor. Onun için HAK-İŞ olarak, kamu işveren sendikalarının da üyesi olduğu ve Türkiye'de işverenleri en fazla temsil yetkisine sahip TİSK, bizim Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ndeki muhatabımız olmalı."

"EMEK HAREKETİNİN PAYI YÜZDE 34'LERDEN YÜZDE 27'YE DÜŞTÜ"

Çalışanların ağır vergi yüküyle karşı karşıya olduğunu belirten Arslan, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması gerektiğini her fırsatta dile getirdikleri anımsattı.

Arslan, 2002 yılında bir çalışanın 16 asgari ücret kadar gelirden sonra yeni bir vergi dilimine geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eğer asgari ücret vergi dışı bırakılmasaydı, dördüncü ayda asgari ücretli çalışanlar yüzde 20 vergi dilimine girer noktaya gelecekti. Enflasyon oranlarının bile üzerinde vergi geçiş oranları ne yazık ki ücretleri aşağıya çekiyor. Misal, ocak ayında imzaladığımız sözleşmeyle 100 lira alan bir arkadaşımız, ücret zammına rağmen aralık ayında 70 lira almak zorunda kalıyor. Bu kabul edilemez bir şey. TÜİK'in son dört yıldaki rakamlarına baktığımız zaman emek hareketinin gayri safi milli hasıladan aldığı pay yüzde 34'lerden yüzde 27'ye düşmüş. Aynı dönemde sermayenin aldığı pay ise yüzde 50'lerden yüzde 54'e çıkmış. Dolayısıyla yüksek enflasyonun olduğu dönemler, emekçilerin kaybettiği dönemler olmuştur."

"ADALETSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRILMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Arslan, Türkiye'nin belirli meslek grupları ve kesimler için adeta vergi vermeme cenneti konumunda olduğunu savunarak, devletin vergi sisteminin çalışanlar başta olmak üzere yakaladığından vergi almak üzerine işlediğini söyledi.

Büyük kazançlar ve servetler elde edenlerin çalışanlar kadar vergi vermediğini ifade eden Arslan, "Üstat Necip Fazıl'ın 'Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa' sözü var. İnanın böyle bir adaletsizlik olmaz. Biz vergideki bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması için ciddi bir çalışma başlattık. Bu konuda uzman ve akademisyenleri bir araya getirdik. Yaklaşık iki aydır çalışıyorlar. Çalışmamız tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız. Bu çalışmada, mevcut vergi sistemini masaya yatıracağız ve Türkiye nasıl bir vergi sistemine geçmeli konusunu ele alacağız." diye konuştu.

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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