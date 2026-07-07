72 milyon dolarlık anlaşma! 59 yıllık köklü şirket el değiştirdi

Türkiye'nin köklü karton üreticilerinden Kartonsan'da ortaklık yapısını değiştirecek önemli bir satış anlaşmasına imza atıldı. Şirket sermayesinin çoğunluğunu oluşturan hisselerin Hasan Peker ile Aydın Veli Serin'e devredilmesine yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, satışa konu payların toplam bedeli 72 milyon dolar olarak belirlendi. Devir işlemi, sözleşmede yer alan kapanış şartlarının yerine getirilmesinin ardından tamamlanacak.

HİSSELERİN YÜZDE 77,21'İ EL DEĞİŞTİRECEK

Açıklamada, şirketin 75 milyon lira ödenmiş sermayesinde Pak Holding A.Ş., Asil Holding A.Ş. ve Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.'ye ait toplam yüzde 77,21 oranındaki payın satışına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu payların 2 kişi arasında eşit şekilde paylaşılması planlanıyor. Buna göre iki yatırımcının da şirket sermayesindeki payı yaklaşık yüzde 38,605 seviyesinde olacak. Satış bedelinin ise kapanış düzeltmelerine tabi olacağı ifade edildi.

DEVİR SÜRECİ ŞARTLARIN TAMAMLANMASIYLA SONUÇLANACAK

KAP açıklamasında, hisse devrinin Pay Alım Satım Sözleşmesi'nde yer alan tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından resmiyet kazanacağı bildirildi.

Pay devirlerinin kesinleşmesi sonrasında ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) kapsamında zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin gerekli açıklamaların kamuoyuyla ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

59 YILLIK ŞİRKETTE YENİ DÖNEM

1967 yılında faaliyetlerine başlayan Kartonsan, Türkiye'nin önde gelen karton üreticileri arasında yer alıyor. Çoğunluk hisselerinin el değiştirmesine yönelik anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte şirkette yeni ortaklık yapısına geçilmiş olacak.