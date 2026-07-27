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8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı yapılacak: Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de 8 Ağustos'ta eş zamanlı olarak aile kampı etkinliğinin yapılacağını belirterek, "Düzenleyeceğimiz bu kapsamlı etkinlikle, çocuklarımız sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanırken, aileler de şehir hayatının stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirecekler." ifadelerini kullandı.

8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı yapılacak: Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de eş zamanlı "Aile Kampı" etkinliğine imza atacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamasında, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek, çocuklarda doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla 8 Ağustos'ta, 81 ilde eş zamanlı söz konusu programın hayata geçirileceğini bildirdi.

8 Ağustos ta 81 ilde eş zamanlı yapılacak: Bakan Yumaklı duyurdu 1

Geçen yıl yoğun ilgi gören "Baba-Çocuk Kampı" etkinliğinin ardından bu yıl kapsamın genişletilerek "Aile Kampı" formatına dönüştürüldüğünü aktaran Yumaklı, bu organizasyonla ailelerin, korunan alanlarda doğayla iç içe vakit geçirmelerinin ve farklı etkinlikleri birlikte deneyimlemelerinin sağlanacağını vurguladı.

Yumaklı, etkinlikle ailelere unutulmaz bir doğa deneyimi sunulmasının, çocukların ise doğayı yaşayarak tanımalarının ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanmalarının hedeflendiğine işaret etti. Geleceğin teminatı çocukların, doğayı sadece kitaplarda veya ekranlarda değil, bizzat yaşayarak, hissederek tanımasını istediklerinin altını çizen Yumaklı, "Düzenleyeceğimiz bu kapsamlı etkinlikle çocuklarımız sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanırken aileler de şehir hayatının stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirecekler." değerlendirmesinde bulundu.

8 Ağustos ta 81 ilde eş zamanlı yapılacak: Bakan Yumaklı duyurdu 2

"KORUNAN ALANLARDA DÜZENLENEN EN KAPSAMLI AİLE VE DOĞA TEMALI ORGANİZASYON"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) koordinasyonunda gerçekleştirilecek kampta, katılımcıların tercihlerine göre etkinliklere çadır konaklamalı veya günübirlik olarak katılabileceklerine değinen Yumaklı, kamp süresince alanların uygunluk durumuna göre, doğa yürüyüşleri, çocuklar için doğa atölyeleri, kuş gözlemi, kamp oyunları, kamp ateşi etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları ve yıldız gözlemi gibi pek çok etkinliğin gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Yumaklı, kampın başta Ankara'daki Çubuk Karagöl Tabiat Parkı, İstanbul'daki Şamlar Tabiat Parkı, Antalya'daki Termessos Milli Parkı, Bolu'daki Abant Gölü Milli Parkı ve Muğla'daki Marmaris Milli Parkı gibi alanlarda yapılacağını, her il için ise ayrı kontenjanların belirleneceğini ifade etti.

Kampın, Türkiye'deki korunan alanlarda düzenlenen en kapsamlı aile ve doğa temalı organizasyonlardan biri olacağına dikkati çeken Yumaklı, başvuru takvimi ve katılım koşullarının ilerleyen günlerde, DKMP Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Tarım ve Orman Bakanlığı kamp etkinlik organizasyon tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
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