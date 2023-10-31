FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 7200 PRİMLE ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2023: BAĞKUR 7200 primle erken emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

7200 PRİMLE ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2023: BAĞKUR 7200 primle erken emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

31.10.2023 14:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erken emeklilik ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. BAĞKUR 7200 gün emeklilik, bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı dolayısı ile gündemdeki yerini aldı. Beklenen prim gün sayısının düşürülmesine yönelik projeye ilişkin detaylar merak edildi. Esnafa erken emeklilik şartları torba yasa ile vatandaşlar tarafından bekleniyor. Peki, 7200 primle emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte BAĞKUR erken emeklilik şartları ile ilgili detaylar...

7200 PRİMLE ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2023: BAĞKUR 7200 primle erken emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

BAĞKUR 7200 emeklilik şartları arama motorlarında sorgulanıyor EYT sonrası emeklilik sistemi üzerinde yapılan çalışmalar sürüyor. BAĞKUR'lular için prim gün sayısının düşürülmesi de bahsi geçen çalışmalar arasında bulunuyor. Birçok kişinin aklında iki soru var: BAĞKUR 7200 prim gününe düşecek mi, 7200 gün emeklilik şartları neler? İşte detaylar...

erken EMEKLİLİK 7500 prim bağkur

7200 PRİMLE ERKEN EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

7200 primle erken emeklilik hakkında detaylar merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Saat 15.30'da başlayacak kritik toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Erken emeklilik için pirim gününün düşürülmesinin masada olacağı belirtilirken; ekonomiden, iç ve dış gelişmelere kadar birçok konunun ele alınacağı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

7200 primle erken emeklilik konusuna dair detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

erken EMEKLİLİK 7500 prim bağkur

BAĞKUR'LULAR İÇİN EMEKLİLİK 7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞECEK Mİ?

Bağ-Kur prim eşitlemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya dair yaptığı açıklamada "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

erken EMEKLİLİK 7500 prim bağkur

7200 PRİMLE ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

7200 emeklilik şartları merak konusu oldu. Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.

erken EMEKLİLİK 7500 prim bağkur

7200 PRİMLE ERKEN EMEKLİLİKTEN KİMLER MUAF OLACAK?

Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

erken EMEKLİLİK 7500 prim bağkur

BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI NEDİR?

Bilindiği üzere 2008'de işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Fakat bu durum BAĞKUR'lular için farklı. Onlar için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu sebeple onlar daha uzun süre prim ödeyip daha geç emekli olmak durumun kalıyorlar.

SSK'da kadınlar 7 bin 200 prim günüyle 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduklarında emekli olabiliyorlar.

BAĞKUR'da ise kadınların 58, erkeklerin 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları gerekiyor.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Şimşek’e ‘faiz uyarısı’ iddiasına yanıt! ‘Piyasada tedirginlik yaratıyor’ diyerek açıkladılarBakan Şimşek’e ‘faiz uyarısı’ iddiasına yanıt! ‘Piyasada tedirginlik yaratıyor’ diyerek açıkladılar
Yeni vergi düzenlemesi sinyali!Yeni vergi düzenlemesi sinyali!
Ev ve araba satışında yeni dönem! Yarından itibaren devreye alınıyorEv ve araba satışında yeni dönem! Yarından itibaren devreye alınıyor
Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik erken emeklilik şartları erken emeklilik torba yasa torba yasa erken emeklilik torba yasası erken emeklilik resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Evlerini tahtakuruları istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Evlerini tahtakuruları istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.