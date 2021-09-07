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75,7 milyon kişi son 8 ayda hava yolunu kullandı

07.09.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelindeki havalimanlarında ocak-ağustos döneminde hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı yaklaşık 75,7 milyon oldu. Ocak-ağustos döneminde 888 bin 799 uçak trafiği gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'nda 8 ayda yaklaşık 21 milyon yolcu trafiği oldu.

75,7 milyon kişi son 8 ayda hava yolunu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos ayına ve ocak-ağustos dönemine ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı çevre ve yolcu dostu havalimanlarında ağustosta iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 88 bin 337'ye, dış hatlarda 64 bin 373'e ulaştı. Ağustosta üst geçişlerle toplam 179 bin 972 uçak trafiği gerçekleşti.

Salgın sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, geçen ay 2019'un aynı ayına göre eski seviyesine oldukça yaklaştı.

Söz konusu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 825 bin 944, dış hat yolcu trafiği 9 milyon 427 bin 184 oldu. Böylece ağustosta direkt transit yolcularla toplam 18 milyon 277 bin 215 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, ağustosta iç hatlarda 95 bin 821 ton, dış hatlarda 290 bin 397 ton, toplamda ise 386 bin 218 ton oldu.

4,6 MİLYON OLDU

İstanbul Havalimanı'nda ağustosta 31 bin 497 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 9 bin 956 uçuş, dış hatlarda 21 bin 541 uçuş gerçekleşti.

Havalimanında ağustosta iç hatlarda 1 milyon 472 bin 734, dış hatlarda 3 milyon 91 bin 1 olmak üzere toplamda 4 milyon 563 bin 735 yolcuya hizmet sağlandı.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise ağustosta 3 bin 787 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında toplam 35 bin 284 uçak trafiği gerçekleşti.

8 AYDA YAKLAŞIK 889 BİN UÇAK TRAFİĞİ

Ocak-ağustos döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 467 bin 882, dış hatlarda 271 bin 152 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 888 bin 799 uçak trafiği kayıtlara geçti.

Türkiye geneli havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 42 milyon 566 bin 654, dış hat yolcu trafiğinin 33 milyon 15 bin 818 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam 75 milyon 664 bin 18 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 442 bin 843 ton, dış hatlarda 1 milyon 652 bin 788 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 95 bin 631 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda 8 aylık sürede, 163 bin 635 uçak, 20 milyon 972 bin 497 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bu sayı 26 bin 811 uçak trafiği oldu. İki havalimanında aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği sayısı ise 190 bin olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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