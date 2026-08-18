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ŞOK'a pilli diş fırçası geliyor! 19 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu
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ŞOK'a pilli diş fırçası geliyor! 19 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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19 - 25 Ağustos 2026 tarihli yeni şok aktüel kataloğu yayınlandı! Peki, şokta bu hafta hangi fırsat ürünleri yer alıyor? Güncel şok katalog listesinde gıda ve mutfakta Carte D'or dondurma 209 TL, deterjan ve temizlik grubunda Bingo Matik 10 kg 449 TL ve kişisel bakımda Colgate pilli diş fırçası 499 TL ile sunuluyor. Şok aktüel ürünler ve şok ta bu hafta kaçırılmayacak indirimleri incelemek için hemen tıklayın!

19 Ağustos'ta ŞOK marketlere gıda ve kişisel bakım kategorisinde zengin fırsatlar geliyor! Mutfak alışverişleriniz için zeytin, sucuk, çay, deterjan raflarda yerini alıyor. Ayrıca dondurma, peynir ve lezzetli atıştırmalıklar dikkat çekiyor. Kişisel bakımda ise pilli diş fırçası, ağda/tüy dökücü ürünleri ve kil maskeleri sunuluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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ŞOK a pilli diş fırçası geliyor! 19 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu 1

  • Özlem dana kangal sucuk 200 g 359 TL
  • Polonez piliç jambon 2x60 g 39,90 TL
  • Ülker Sürmix peynirli zeytin ezmeli sürme 180 g 44,90 TL
  • Activia shot ahududu hibiskus 80 ml 26,90 TL
  • Duru pilavlık bulgur 1 kg 49,90 TL
  • Uzungil mini meyveli/meyveli/naneli akide şekeri 180 g 44,95 TL
  • Dr. Oetker şekerli vanilin 15'li 29,90 TL
  • Çaykur tiryaki çayı 1000 g 349 TL
  • Yayla Popnays süt mısır çeşnili pirinç patlağı 68 g 25 TL

Colgate 360 sonic optic white pilli diş fırçası 499 TL

ŞOK a pilli diş fırçası geliyor! 19 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu 2

  • Remove Care maxi set hassas ciltler ağda bandı 52'li 99 TL
  • Remove Care tüy sarartıcı krem amonyaksız 70+35 ml 99 TL
  • Remove Care kırmızı meyveler/men sport tüy dökücü jel 100 ml 99 TL
  • Dermokil kojik asit/pirinç özü/matcha özlü kil maskesi 30 ml 69 TL
  • Pia hologramlı anahtarlıklı saç fırçası 129 TL
  • Melissa toka seti 3'lü 69 TL
  • Bingo Matik beyazlar & renkliler 10 kg 449 TL
  • Bingo sıvı çamaşır deterjanı beyazlar & renkliler 1755 ml 199 TL
  • Mintax buzdolabı mutfak yüzey kir & küf temizleyici 1000 ml 129 TL
  • Silbay's 3'lü mikrofiber temizlik bezi 40x60 cm 199 TL

Bu içerik 18 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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