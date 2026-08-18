ŞOK'a pilli diş fırçası geliyor! 19 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu

19 Ağustos'ta ŞOK marketlere gıda ve kişisel bakım kategorisinde zengin fırsatlar geliyor! Mutfak alışverişleriniz için zeytin, sucuk, çay, deterjan raflarda yerini alıyor. Ayrıca dondurma, peynir ve lezzetli atıştırmalıklar dikkat çekiyor. Kişisel bakımda ise pilli diş fırçası, ağda/tüy dökücü ürünleri ve kil maskeleri sunuluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Lio salamura siyah zeytin 201-260 500 g 145 TL

Özlem dana kangal sucuk 200 g 359 TL

Polonez piliç jambon 2x60 g 39,90 TL

Ülker Sürmix peynirli zeytin ezmeli sürme 180 g 44,90 TL

Activia shot ahududu hibiskus 80 ml 26,90 TL

Duru pilavlık bulgur 1 kg 49,90 TL

Uzungil mini meyveli/meyveli/naneli akide şekeri 180 g 44,95 TL

Dr. Oetker şekerli vanilin 15'li 29,90 TL

Çaykur tiryaki çayı 1000 g 349 TL

Yayla Popnays süt mısır çeşnili pirinç patlağı 68 g 25 TL

Colgate 360 sonic optic white pilli diş fırçası 499 TL

Remove Care maxi set hassas ciltler ağda bandı 52'li 99 TL

Remove Care tüy sarartıcı krem amonyaksız 70+35 ml 99 TL

Remove Care kırmızı meyveler/men sport tüy dökücü jel 100 ml 99 TL

Dermokil kojik asit/pirinç özü/matcha özlü kil maskesi 30 ml 69 TL

Pia hologramlı anahtarlıklı saç fırçası 129 TL

Melissa toka seti 3'lü 69 TL

Bingo Matik beyazlar & renkliler 10 kg 449 TL

Bingo sıvı çamaşır deterjanı beyazlar & renkliler 1755 ml 199 TL

Mintax buzdolabı mutfak yüzey kir & küf temizleyici 1000 ml 129 TL

Silbay's 3'lü mikrofiber temizlik bezi 40x60 cm 199 TL

Bu içerik 18 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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