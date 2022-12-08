8 Aralık 2022 Perşembe ALTIN BİLEZİK fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında son durum!

8 Aralık 2022 güncel altın bilezik fiyatları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Altın bilezik almayı düşünenler 14, 18 ve 22 ayar bileziğin gram fiyatını merak ediyorlar. Peki, ALTIN BİLEZİK fiyatları ne kadar oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında son durum nedir? İşte tüm detaylar...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 589,99 TL'den alınıyor ve 704,02 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 775,31 TL iken satışı ise 775,45 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 972,95 TL'den alınırken 1.036,61 TL'den satılıyor.

