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8 aylık maaş tek seferde ödeniyor! 30 gün içerisinde...

01.11.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi dönemiyle birlikte pek çok kişi işyerini kapatırken, pek çok kişi de işveren tarafından işten çıkarıldı. İşten çıkarılma davalarındaki sayı artarken, sizlere çok önemli bilgiler vereceğiz. İşe iade davası ile 8 aylık maaşınızı tek seferde alabilirsiniz.

8 aylık maaş tek seferde ödeniyor! 30 gün içerisinde...

İşe başlatma davasında 30 günü geçildiğinde 8 aylık maaşın tek seferde ödendiğini biliyor muydunuz? Çalışanları yakından ilgilendiren bu konuyu ayrıntılarıyla öğrenmekte fayda var. Diyelim ki işten çıkarıldınız, iş akdi feshinin tebliğ edildiği tarihten üzere 30 gün içinde arabulucuya başvurmak gerekiyor. İşte işçilerin bilmesi gereken işe başlama talebiyle ilgili bilgiler…

ÇALIŞAN SAYISI 30 VE DAHA FAZLAYSA İŞE İADE DAVASI AÇABİLİRSİNİZ

Çalışan sayısı 30 ve daha fazla olan işyerlerinde işverence işten çıkartılanlar işe iade davası açabilirler. Dava açmadan önce, iş akdi feshinin tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere 30 gün içinde arabulucuya başvurmak gerekir. Arabulucuda uzlaşmazlık tutanağının tutulmasının ardından iki hafta içinde dava açılabilir.

İşe iade davasını kazanan işçiye işsiz kaldığı süreye göre 4 aya kadar ücreti ödenir. Hakim dosyayı karara bağlarken, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat tutarını da tespit eder. İşe başlatmama tazminatı 8 aylık ücret tutarına kadar çıkabilir. İşçiyi işe başlatmayan işveren bu tazminatı ödemek zorundadır.

İŞE BAŞLAMA TALEBİNİZİ NOTER ARACILIĞI İLE VERİN

Uygulamada işe başlama talebinin yasal süresinde yapılmadığı, işçinin işe başlama talebinde, işverenin de işe başla davetinde samimi olmadığı gibi sebeplerle anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. İşçi tarafından işverene işe başlama talebinin, mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde yapılması gerekir. İşveren de bir ay içinde talebi yerine getirmekle yükümlüdür. İşveren bir ay içinde işe başlatmaz ise mahkemede belirlenen işe başlatmama tazminatını öder.

Her ne kadar ispat edilmesi koşuluyla sözlü olarak işe başlama talebinde bulunmak mümkün olsa da başvurunun noter aracılığıyla yazılı yapılması daha garantili bir yoldur.

İŞE BAŞLAMA TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜNLÜK SÜRE BAŞLAR

İşverenin işçiyi işe başlatma yükümlülüğü, işçinin işe başlatılmak için yaptığı başvurunun tebliğ edildiği tarihten başlar. İşçinin bu tarihten itibaren bir ay içinde işe başlatılması gerekir. İşveren, bir ay içinde kalmak kaydı ile işçiye işe başlaması için bir süre verebilir. Kanunda tanınan bir aylık süre, işverene işçiyi işe davet için tanınan süre değil, fiilen işe başlatma süresidir.

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