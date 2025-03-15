FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 8 bin liralık borcu 1 senede 75 bin lira oldu... Hastalanıp ödeyemeyince cezaevine girdi!

8 bin liralık borcu 1 senede 75 bin lira oldu... Hastalanıp ödeyemeyince cezaevine girdi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.03.2025 13:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan Veli Can Günay (27), geçen yıl satın aldığı cep telefonunun taksitlerini hastalığı ve işsiz kalması nedeniyle ödeyemedi. 8 bin liralık borcu 75 bin liraya ulaşan ve icralık olan Günay, taahhüt ettiği sürede borcunu ödeyemeyince cezaevine girdi.

8 bin liralık borcu 1 senede 75 bin lira oldu... Hastalanıp ödeyemeyince cezaevine girdi!

Kepez ilçesinde oturan 2, 5 ve 7 yaşında 3 çocuğu bulunan Veli Can Günay, geçen yıl turizm ve kargo sektöründe çalıştığı sırada 8 bin liralık cep telefonunu taksitle satın aldı. Günay daha sonra hastalandı. Kargo dağıtımı yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye götürülen Günay'ın beyin damarlarında tıkanma olduğu ve anjiyo olması gerektiği belirtildi. 1 hafta verilen rapor nedeniyle işe gidemeyen Günay, dönüşünde işten çıkarıldığını öğrendi. Bu süreçte hastalığı nedeniyle de çalışamayan Günay'ın 8 bin liralık cep telefonu borcu, icraya verildi. 75 bin lira olan borcun ödeneceğinin taahhüt edilip ödenmemesi nedeniyle hakkında hapis cezası verilen Günay, sonrasında yakalanacağını düşünerek bir işte de çalışamadı. 3 çocuklu aile, komşularının destekleri ile yaşamlarını sürdürmeye başladı.

Ekran görüntüsü 2025-03-15 130912

POLİS, ELEKTRİK BORCUNU KAPADI

Biriken kira ve elektrik faturası borçları nedeniyle zor günler yaşayan aile, geçen hafta eve polisin gelmesi ile şok yaşadı. Hapis cezası onanan Günay, polis tarafından cezaevine götürüldü. Evde elektrik olmadığını ve ailenin zor durumda olduğunu gören polisler, kendi aralarında topladıkları 17 bin lira ile 3 çocuğuyla yaşayan Nirgül Günay'ın elektrik faturası borcunu ödedi. Şimdi 3 çocuğuyla bir başına kalan Nirgül Günay, yardım eli bekliyor.

Ekran görüntüsü 2025-03-15 131152

'GÜNLERCE KARANLIKTA KALDIK'

Yaşadıkları süreci güçlükle anlatan Nirgül Günay, "Eşim hastalığı nedeniyle bir süre çalışamadı. Borç ödenemeyince hapis cezası kararı çıktı. Yakalama kararı çıkınca da işe giremedi. Ödeyemediğimiz için elektriğimiz kesildi. Günlerce karanlıkta kaldık. Kirayı da ödeyemeyince davalık olduk. Her an evden de çıkarılabiliriz. Komşularımız sayesinde geçinebiliyoruz. Cep telefonu borcu nedeniyle bu duruma geldik" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-03-15 131205

'EN SON BORÇ 75 BİN LİRA OLDU'

Eşinin tedavisinin de tamamlanamadığını söyleyen Günay, "Çalıştığı sırada beynindeki damarlardan biri tıkanınca rahatsızlandı. Doktor 7 gün rapor verip, acil ameliyat olması gerektiğini söyledi. Eşim iş yerine döndüğünde çıkışını verdiklerini öğrendi. Telefonu 8 bin liraya aldı. Çalıştığı sırada taksitlerini ödedi ancak hastalık nedeniyle işsiz kalınca ödenemedi. En son borç 75 bin lira oldu. Ödeyemediğimiz için cezaevine girdi. Eve gelen polisler durumumuzu görünce kendi aralarında 17 bin lira toplayıp, elektrik borcumuzu ödedi" diye konuştu.

Ekran görüntüsü 2025-03-15 131223

'GİDECEK HİÇBİR YERİMİZ YOK'

Ev sahiplerinin de tahliye davası açtığını söyleyen Günay, "Şu an tek korkum, ev sahibinin gelip bizi evden çıkartması. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Eşim cezaevinde olduğu için kimse o sorumluluğu almak istemiyor. Çocuklarım olduğu için bırakıp çalışamıyorum. Onları bırakabileceğim kimsem de yok. Eşim cezaevinden çıksa o çalışır yine geçiniriz. O cezaevinde olduğu için elimiz kolumuz bağlandı" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-03-15 131236

'POLİSLER SAYESİNDE AİLEDEN HABERDAR OLDUK'

Ailenin yaşamına devam edebilmesi için destek beklediklerini söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Eve gelen polisler sayesinde aileden haberdar olduk. Baba hasta olduğu halde şu an cezaevinde. Borcun ödenip, bir an önce çıkıp ailesinin yanına dönmesi için destek bekliyoruz. Kira borcu nedeniyle ev sahibi de tahliye ettirmek istiyor. Aile uzun süredir elektriksiz yaşıyordu. Mağduriyetin bir an önce giderilebilmesi için destek bekliyoruz" diye konuştu.

(DHA)

Canlı Borsa
Araç sahiplerine zam haberi!Araç sahiplerine zam haberi!
Hatay'da konut teslimleri devam ediyor!Hatay'da konut teslimleri devam ediyor!
Anahtar Kelimeler:
cezaevi borç telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yavaş, Erdoğan'a seslendi: "Asıl onun müdahale etmesi lazım!"

Yavaş, Erdoğan'a seslendi: "Asıl onun müdahale etmesi lazım!"

Şinasi Yurtsever'e veda... Ahmet Kural sahnede gözyaşlarına boğuldu, annesinin feryadı yürekleri dağladı

Şinasi Yurtsever'e veda... Ahmet Kural sahnede gözyaşlarına boğuldu, annesinin feryadı yürekleri dağladı

Araç sahiplerine zam haberi!

Araç sahiplerine zam haberi!

Maaş promosyonunda rekor! Türkiye tarihindeki en yüksek rakam...

Maaş promosyonunda rekor! Türkiye tarihindeki en yüksek rakam...

Kart ile ödeme resmen rafa kalkıyor

Kart ile ödeme resmen rafa kalkıyor

Tayin değil sürgün yeri gibi! Memurun en büyük derdi: "İstanbul çıkmasın"

Tayin değil sürgün yeri gibi! Memurun en büyük derdi: "İstanbul çıkmasın"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.