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8 kanaldan ortak yayın kararı! Depremzedeler için yardım toplayacaklar

11.02.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon Yayıncıları Derneği, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki deprem sonrası yardım gecesi düzenleme kararı aldı. Yardım gecesi “Türkiye tek yürek” sloganıyla 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’de düzenlenecek. Yardımlar, Kızılay ve AFAD’ın hesaplarında toplanacak.

8 kanaldan ortak yayın kararı! Depremzedeler için yardım toplayacaklar

Televizyon Yayıncıları Derneği, “15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık” açıklamasını yaptı. Çağrıya yanıt veren STAR, ATV, KANAL D, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı, tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak.

'TÜRKİYE TEK YÜREK' BAĞIŞ KAMPANYASI

Yardım gecesine ilişkin Televizyon Yayıncıları Derneği’nden yapılan açıklama şöyle:

“6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı. Binlerce binayı yıktı.
Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı. Her ölüm haberinde hepimiz öldük. Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik. Ve tam da şimdi 85 milyon tek yürek olma zamanı. Bu kara günlerde yine birbirimize ilaç olacağız. Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha fazla kenetleneceğiz. Yaralarımızı sarabilmek için hep birlikte seferber olacağız. Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye’nin medya kuruluşları olarak “Türkiye tek yürek” sloganıyla bir araya geliyoruz. 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’da Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık.

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Çağrımıza yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek bağış kampanyası programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacaktır. Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır. Gecede yapılan bağışlar Kızılay ve AFAD’ın hesaplarında toplanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Başımız sağolsun Türkiye.”

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deprem

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