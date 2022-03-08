FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 8 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 8 Mart 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

8 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 8 Mart 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

08.03.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart 2022 Salı Dolar kuru piyasaların açılacağı haftanın ikinci günü döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Rusya -Ukrayna müzakerelerinin ardından Dolar ve Euro'da son durum araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda 8 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 8 Mart 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte son rakamlar...

8 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 8 Mart 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

8 Mart Salı dolar kuru ve piyasalarda son durum Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve müzakerelerin 3. turu sebebiyle vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı Dolar/TL'ye de yön veriyor. Vatandaşlar 8 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 8 Mart 2022 Salı Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

8 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçen haftayı 14,20'nin üzerinde kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 14,31-14,32 düzeyinde değerlendi. 8 Mart güncel dolar ve eoru fiyatları piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak güncellenecektir..

dolar

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

Geçtiğimiz gün Euro/TL 15,62'den işlem gördü..

Dolar endeksi, 99,2 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 98,9 seviyesinde bulundu. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 azalışla 1,0880'den alıcı buldu.

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar?8 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar?
Rusya'dan Türkiye hamlesi! Mecburi artışRusya'dan Türkiye hamlesi! Mecburi artış
Alternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüşAlternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüş
Anahtar Kelimeler:
Euro Türk lirası Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan ateşkes kararı! Saat verdiler

Rusya'dan ateşkes kararı! Saat verdiler

Ebru Şallı'nın oğlu Beren 18 yaşına girdi! Kaslı vücudu hayran bıraktı

Ebru Şallı'nın oğlu Beren 18 yaşına girdi! Kaslı vücudu hayran bıraktı

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldi

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldi

İslam Memiş'ten altın ve Bitcoin yorumu!

İslam Memiş'ten altın ve Bitcoin yorumu!

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı

'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tuvalet alışkanlığınız yüzünden canınızdan olabilirsiniz

Tuvalet alışkanlığınız yüzünden canınızdan olabilirsiniz

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sadece 30 saniye! Ne zaman idrarını yapsa para kazanıyor

Sadece 30 saniye! Ne zaman idrarını yapsa para kazanıyor

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.