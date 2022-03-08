8 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 8 Mart 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

8 Mart Salı dolar kuru ve piyasalarda son durum Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve müzakerelerin 3. turu sebebiyle vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı Dolar/TL'ye de yön veriyor. Vatandaşlar 8 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 8 Mart 2022 Salı Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

8 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçen haftayı 14,20'nin üzerinde kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 14,31-14,32 düzeyinde değerlendi. 8 Mart güncel dolar ve eoru fiyatları piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak güncellenecektir..

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz gün Euro/TL 15,62'den işlem gördü..

Dolar endeksi, 99,2 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 98,9 seviyesinde bulundu. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 azalışla 1,0880'den alıcı buldu.