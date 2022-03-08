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8 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 8 Mart 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

08.03.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart Salı yani haftanın ikinci gününde Rusya - Ukrayna müzakereleri sonrası güncel altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sabah saatlerinden bu yana araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı dolayısıyla gerçekleştirilen müzakerelerin 3. turunun ardından döviz kurları ile birlikte altındaki son durumu merak ediliyor. 8 Mart 2022 Salı gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? 8 Mart 2022 Salı günü altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

8 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 8 Mart 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

8 Mart Salı günü haftanın ikinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik fiyatında son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 8 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

8 MART'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

8 Mart Salı günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 836,47 TL

8 Mart Salı günü 22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 844,54 TL

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

8 Mart Salı günü 18 ayar altın bilezik alış fiyatı: 670,94TL

8 Mart Salı günü 18 ayar altın bilezik satış fiyatı: 671,02 TL

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

8 Mart Salı günü 14 ayar altın bilezik alış fiyatı: 501,77 TL

8 Mart Salı günü 14 ayar altın bilezik satış fiyatı: 606,69 TL

Altın güne nasıl başladı?

GRAM ALTIN NE KADAR?

8 Mart Salı günü gram altın alış: 922,39TL

8 Mart Salı günü gram altın satış: 922,59 TL

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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

8 Mart Salı günü Cumhuriyet altını alış: 6.039,00 TL

8 Mart Salı günü Cumhuriyet altını satış: 6.131,00 TL

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YARIM ALTIN NE KADAR?

8 Mart Salı günü yarım altın alış: 2.993,00TL

8 Mart Salı günü yarım altın satış: 3.049,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

8 Mart Salı günü çeyrek altın alış: 1.495,00 TL

8 Mart Salı günü çeyrek altın satış: 1.524,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

8 Mart Salı günü tam altın alış: 5.967,00 TL

8 Mart Salı günü tam altın satış: 6.076,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

8 Mart Salı günü Ata altın alış: 6.128,00 TL

8 Mart Salı günü Ata altın satış: 6.234,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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