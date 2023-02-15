8 milyar liralık açığı kapamak için karar aldı: Merkez Bankası BES'te yapılan düzenlemenin ardından duyurdu: Şirketlerden tahvil alacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yapılan düzenlemeye uyum için bugün Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi (HMVKŞ) tarafından ihraç edilen kira sertifikaları için bankalar aracılığıyla doğrudan alım gerçekleştirecek.

4 Şubat 2023 tarih ve 32104 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi hususunda yapılan düzenlemeye uyum sağlanabilmesini teminen, TCMB tarafından 15.02.2023 tarihinde (bugün) 15.00 – 16.00 saatleri arasında bir iş günü sonra valörlü olarak kotasyon yöntemiyle DİBS ve HMVKŞ tarafından ihraç edilen kira sertifikaları için bankalar aracılığıyla doğrudan alım gerçekleştirilecektir.

Kotasyon konusu aşağıdaki kıymetlerin fiyat ve miktar bilgileri saat 15.00'da ilan edilecektir.

