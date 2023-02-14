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BES’te ‘borsa’ değişikliği! Resmi Gazete’de yayımlandı: Yüzde 10’dan yüzde 30’a yükseltildi

14.02.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BES'te devlet katkısı fon portföyünün değerlendirileceği yatırım enstrümanlarında düzenlemeye gidildi. Buna göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yatırıldığı fonların borsaya yatırılabilecek kısmı yüzde 10'dan yüzde 30'a çıkarılırken tek hisseye yatırım tavanı yüzde 1'den yüzde 5'e çıktı.

BES’te ‘borsa’ değişikliği! Resmi Gazete’de yayımlandı: Yüzde 10’dan yüzde 30’a yükseltildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bireysel emeklilik sisteminde (BES), devlet katkısı fon portföyünün değerlendirileceği enstrümanlarda düzenleme yaptı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle, nakden ödenen devlet katkılarının değerlendirilmesindeki pay oranlarında düzenleme yapıldı.

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YATIRIM ORANI SINIRI YÜZDE 1’DEN 5’E ÇIKARILDI

Buna göre, önceki uygulamada nakden ödenen devlet katkısı fon portföyünün asgari yüzde 70’inin TL cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında değerlendirilmesine yönelik maddede yapılan düzenlemeyle söz konusu oran yüzde 30’a indirilerek bu kısmın; BIST 30, BIST likit banka, BIST banka dışı likit 10 ve BIST katılım 30 endeksleri ile BIST 100, BIST sürdürülebilirlik endeksi, BIST kurumsal yönetim endeksi ve Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilmesi hüküm altına alındı.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle, tek bir hisse senedine nakden ödenen devlet katkısı fon portföyünden yapılabilecek yatırım oranı sınırı yüzde 1’den yüzde 5’e çıkarıldı.

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İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLERDE PAY DÜŞÜRÜLDÜ

Nakden ödenen devlet katkısı fon portföyünün; borsada işlem gören ve bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde değerlendirilmesindeki pay ise yüzde 20’den yüzde 15’e düşürüldü.

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Düzenlemeye göre ayrıca, BIST 30, BIST likit banka, BIST banka dışı likit 10 ve BIST katılım 30 endekslerindeki paylara söz konusu fon portföyünün yüzde 10’undan az olmamak üzere borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla yatırım yapılacak.
Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, belirlenen portföy sınırlamalarına bugünden itibaren en geç 10 gün içinde uyum sağlanması zorunlu tutuldu.


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