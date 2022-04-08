8 Nisan Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ev ve araba almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini belirterek yatırımcının baskılanan dolar kuruna aldanıp dibi beklememesini önermişti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in faiz kararı da piyasaya yön verecek. 8 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 8 Nisan 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları kaç TL? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...
8 Nisan günü 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 832,33 TL
22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 837,01 TL
18 ayar altın alış fiyatı: 668,14 TL
18 ayar altın satış fiyatı: 668,24 TL
14 ayar altın alış fiyatı: 501,59 TL
14 ayar altın satış fiyatı: 601,80 TL
Gram altın alış: 915,31 TL
Gram altın satış: 915,45 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.939,00TL
Cumhuriyet altını satış: 5.998,00 TL
Yarım altın alış: 2.973,00 TL
Yarım altın satış: 3.009,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.486,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.504,00 TL
Tam altın alış: 5.936,00 TL
Tam altın satış: 5.995,00 TL
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