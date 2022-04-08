8 Nisan Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ev ve araba almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini belirterek yatırımcının baskılanan dolar kuruna aldanıp dibi beklememesini önermişti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in faiz kararı da piyasaya yön verecek. 8 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 8 Nisan 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları kaç TL? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

8 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

8 Nisan günü 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 832,33 TL

22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 837,01 TL

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın alış fiyatı: 668,14 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 668,24 TL

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın alış fiyatı: 501,59 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 601,80 TL

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 915,31 TL

Gram altın satış: 915,45 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.939,00TL

Cumhuriyet altını satış: 5.998,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.973,00 TL

Yarım altın satış: 3.009,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.486,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.504,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.936,00 TL

Tam altın satış: 5.995,00 TL

