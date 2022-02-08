8 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

8 Şubat altın fiyatları, altını takı olarak kullanacak ya da alım satım yapacak kişiler ile parasının değerini korumak isteyen vatansaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda yatırımcılar dahil birçok kişi altın alımına yöneliyor. İlk araştırılan da altın fiyatları oluyor. FED, 26 Ocak Çarşamba günü faizleri sabit tuttuğunu duyurmuştu.İşte 8 Şubat yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın dün dolar bazında TL bazında 196.491,0628 TL dolardan alınıp 1.809,9400 dolardan satılıyordu. 8 Ocak Salı günü altın piyasası 9:30'da açılacak.

Altın alım satım fiyatlarının güncel listesi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 789,37, satış fiyatı789,52

Cumhuriyet altın alış fiyatı 5.227,00 satış fiyatı: 5.306,00

Çeyrek altın alış fiyatı 1.280,00 satış fiyatı 1.306,00

Yarım altın alış fiyatı 1.280,00 satış fiyatı 1.306,00

Ata altın: Ata altın alış: 5.254,00, Ata altın satış: 5.310,00



