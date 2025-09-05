8 yıl önce asgari ücretin üstündeydi şimdi 'Sosyal yardım düzeyinde...' Emeklinin maaşı eridi! 'Sabırsızlıkla bekliyoruz'

Emekli maaşına zam geleceği günü, bayram ikramiyesine gelecek iyileştirmeyi bekleyerek ekonomik olarak rahat bir nefes alacağı günün hayalini kuruyor. En düşük emekli aylığının 16 bin 881 lira olduğu bu dönemde milyonlar Ocak zammını bekliyor. Aylıkların düşük olmasının yanı sıra prim gün sayısı az olan ile çok olanın aynı maaş alması durumu da hem emeklinin hem uzmanların gündeminde.

"SOSYAL YARDIM STATÜSÜNDE"

EKOL TV'ye konuşan Murat Bal, 2017'den önce en düşük emekli aylıklarının asgari ücretin üzerinde ilerlediğini belirtti. Daha sonra makasın ters yönlü açıldığını belirten Bal, "Ben bunu vurguladığımda Ankara'dan farklı bir ses geliyor. 'Herkes 16 bin 881 lira almıyor' deniyor, bu doğru ama ortalamaya baktığımızda 19 bin ile 20 bin lira seviyelerinde. Asgari ücretin üstünde bir rakam değil. Açlık sınırı 26 bin liraya dayandı, yoksulluk sınırı 80 bin olmuş. Emeklilerimiz aylıkları üzülerek söylüyorum ki, sosyal yardım statüsünde maaş almaya başladılar" dedi.

Emeklilerin talebi olduğunu belirten Bal, şu ifadeleri kullandı:



"Emeklilerimize verilen maaş sosyal yardım değil. Bu şekilde bir algı oluşturacaksak emeklilerimizin primleri ne oldu? Geçtiğimiz ay Maliye Bakanımız emekli aylıkları ile ilgili bir düzenlemenin gerekli olduğunu söyledi. Çünkü 3 bin 600 gün ile emekli olan da 9 bin günle emekli olan da aynı parayı alıyor"

ERDOĞAN'IN SÖYLEDİKLERİNİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağ-Kur erkeklerde 9 bin prim gününü 7 bin 200'e düşeceğine dair söylemini hatırlatan Bal, şu cümleleri sarf etti:



"Biz hala sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakanlar çalışma yapıldığını söyledi. Bir an önce olması gerekiyor. Siz Bağ-Kur tescilinizi açtırmadıysanız tekrar şu anda açtırma hakkınız yok. Bir hak varsa cezasını ödeyerek alırsınız. Bunlar SGK'ya gelir oluşturuyor"