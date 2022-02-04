8 yıldır bir ilk! ham petrolün varil fiyatı 90 doları aştı

Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken, arzın daha da sıkılaşacağına yönelik beklentiler petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon ile Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler de petrol fiyatlarını yukarı taşıyan etmenler arasında yer aldı.

Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 90 doları aştı. Böylece ABD'de ham petrolün varili Ekim 2014'ten bu yana ilk kez 90 doların üstüne çıktı.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI DA YÜZDE 2'YE YAKIN DEĞER KAZANDI

ABD'de ham petrolün varil fiyatı, koronavirüs salgının etkisiyle Nisan 2020'de tarihi düşük seviyeleri görmesinin ardından talepteki toparlanmayla sert bir ralli yaşamıştı. Batı Teksas türü ham petrol vadelileri, Nisan 2020'de ilk kez sıfırın altında işlem görmüştü. (AA)

