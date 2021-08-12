FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 80 erkekle birlikte çalışan kadın mühendis: Herkes garipsiyor ama biz o ön yargıları yıktık

80 erkekle birlikte çalışan kadın mühendis: Herkes garipsiyor ama biz o ön yargıları yıktık

12.08.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumda genellikle ‘erkek işi’ olarak lanse edilen elektrik arıza onarım ve bakım işini yapan Edanur Doğan, mesleğini 80 erkekten oluşan ekiple birlikte severek yapıyor. Gerektiğinde metrelerce yükseklikteki Yüksek Gerilim Hattına tırmanan Doğan’ın cesaretli halleri ise dikkat çekiyor.

80 erkekle birlikte çalışan kadın mühendis: Herkes garipsiyor ama biz o ön yargıları yıktık

Erzurum Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinde (EDAŞ) çalışan Elektrik-Elektronik Mühendisi Edanur Doğan, güç gerektirdiği için genellikle erkeklerin çalıştığı meslekte bir kadın olarak onarım ve bakımların sorumluluğunu üstleniyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 2014 yılında mezun olan Edanur Doğan, yaklaşık 6 yıldır Aras EDAŞ bünyesinde bulunan elektrik arıza bakım ve onarım biriminde görev alıyor.

80 ERKEKLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

81 kişilik arıza bakım ekibinde tek kadın personel olan Doğan, mesleğini büyük bir cesaretle yapıyor. Mesai kavramı gözetmeksizin vatandaşa hizmet hususunu öncelik gören Doğan, gerektiğinde arıza tespiti için Yüksek Gerilim Hattına tırmanmaktan geri durmayarak, toplumda oluşan ‘erkek işi’ algısını da yok etmeyi hedefliyor.

AW391767_02 (1)

"GÖRENLER GARİPSEDİ"

Doğan, sahada bir kadını görenlerin önce garipsediğini fakat zamanla ön yargıların yıkıldığını ifade ederek, “Vatandaşa hizmet etmek amacıyla sürekli sahadayız. Bir kadın olarak zor bir meslek ama bunu yaptığım için çok mutluyum. Mesleğimi gerçekten çok seviyorum ve diğer kadın arkadaşlarıma öncü olmak istiyorum. Benim çalıştığım birimde şu an 80 tane erkek personelimiz bulunuyor. Ben bu durumdan mutluyum. Aramızdaki ilişki çok resmi veya samimi değil. Ama ikili ilişkilerimiz onlarla çok iyi durumda. Her gittiğimiz yerde bir kadın sahada çalışıyor diyerek garipsediler. Biz o ön yargıları yıktık. Bir erkeğin yaptığını bir kadın da yapabilirmiş. Kadın erkek eşit olmalı. Hatta daha iyi yapacağını düşünüyorum. Bir meslek grubunu kadın ve erkek diye ayırmayalım. Herkesten destek istiyorum” dedi.

AW391767_01 (1)

"AMACIMIZ KESİNTİSİZ ENERJİ SAĞLAMAK"

Amaçlarının vatandaşa kesintisiz enerji sağlamak olduğunu kaydeden Doğan, “Bizim amacımız vatandaşlarımıza kesintisiz enerji sağlamak. Şu anda bulunduğumuz yerde bir çift devre hattımız bulunuyor. Konaklı'ya giden hattımızın birinde sıkıntımız var. Ama alternatif ring hatlarımız olduğu için vatandaşlarımızı enerjisiz bırakmıyoruz. Onlara diğer hat üzerinden enerjimizi verdik. Arızalı olan kablomuzun onarımını şu anda yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.

AW391767_07

Kaynak: AA

Taşınmak isteyenler dikkat! Ev kirası fiyatları fırladıTaşınmak isteyenler dikkat! Ev kirası fiyatları fırladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldıAkaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı
PARTNERBirce Akalay'ın aşk tatiliBirce Akalay'ın aşk tatili
Yurt içi piyasalar TCMB faiz kararını bekliyorYurt içi piyasalar TCMB faiz kararını bekliyor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

PKK'dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü anlattı

PKK'dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü anlattı

Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

İşte kamu personelinin zam oranı

İşte kamu personelinin zam oranı

Türkiye için faiz tahminini değiştirdi

Türkiye için faiz tahminini değiştirdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.