FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Taşınmak isteyenler dikkat! Kira fiyatları fırladı

Taşınmak isteyenler dikkat! Kira fiyatları fırladı

12.08.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da artan talepler sebebiyle kiralık daireler karaborsaya düştü. 2 bin 500 liralık daireye 4 bin lira kira vermeye razı olanlar bile kiralık ev bulmakta zorlanıyor.

Taşınmak isteyenler dikkat! Kira fiyatları fırladı

Son dönemde yeni inşaatların başlamaması ve pandeminin ardından düğünlerin patlaması kiralık daire fiyatlarını uçurdu. Tayinlerin ve ertelenen düğünlerin de yapılmaya başlamasıyla vatandaşlar kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Fahiş fiyatlar ödemeye razı olanlar yine de kiralık daire bulamıyor. Bilhassa Bursa'nın en çok tercih edilen ilçesi olan Nilüfer ilçesinde daireler adeta karaborsaya düşmüş durumda. İlçedeki emlakçılara gelenlerin ekserisi kiralık daire talep ediyor. Emlaçılar ise ellerinde kiralık daire olmadığı için vatandaşlara yardımcı olamıyor.

KİRA FİYATLARI TAVAN YAPTI

Nilüfer ilçesinde kiralık daire fiyatları şu ân tavan yapmış durumda. Maliyetler yükseldiği için müteahhitlerin yeni projelere başlamak istememesi de fiyatların artmasında etkili. Kiralık daire sıkıntısı sadece Nilüfer ilçesinde değil diğer ilçelerde de yaşanıyor.

TOKİ'nin 60 milyon liraya yapıp, 32 milyon liraya sattığı iddia edilen yurt için yazılı açıklama!TOKİ'nin 60 milyon liraya yapıp, 32 milyon liraya sattığı iddia edilen yurt için yazılı açıklama!

Bursa'da kiralık dairelerin karaborsaya düştüğünü ifade eden gayrimenkul uzmanı Ahmet Abdülaziz Öztürk, "Bu dönemde Bursa'da kiralık dairelerde ciddi anlamda sıkıntı var. 2 yıldır tayinler ve düğünler yapılmadı. Kiralık daire sıkıntısı başladı. Vatandaş piyasada kiralık daire bulmakta zorlanıyor. Kiralar yükseldi, konut sıkıntısı var. Müteahhitler yeni projelere başlamıyor.

AW391766_02

Maliyetler yükseldi. Sattığını yerine koyamayacağını düşünen müteahhitler yeni projelere başlamıyor. Bu durum da konut fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. Bana kalırsa belediyelerin hızlı bir şekilde yeni konut alanlarını halkın hizmetine açması lâzım. Bursa'da ciddi anlamda konut ve mesken arsası sıkıntısı var. Şehirde satılık daire çok, ama kiralık daire yok. Kiralık daire sıkıntısı başta Nilüfer olmak üzere Mudanya, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde de var. Nilüfer ilçesinde kiralık daireler 2 bin 500 liradan başlıyor, 4 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşlar 2 bin 500 liralık daireye 4 bin lira verecek, ama bulamıyor" dedi.

Konut fiyatlarındaki artışın nedeni ertelenen evliliklerKonut fiyatlarındaki artışın nedeni ertelenen evlilikler

"GÜNDE 20 KİŞİ KİRALIK DAİRE İÇİN BİZİ ARIYOR"

Çalan 30 telefondan 20'sinin kiralık daire için olduğunu belirten Abdülaziz Öztürk, "Her gün 30 kişi iş yerimizi arıyor. Arayanların 20'si kiralık daire soruyor. Bizde maalesef cevabını veriyoruz. Sadece bizde değil, diğer emlakçi arkadaşlarda ve internette de kiralık daire yok. Bizim diğer emlakçi arkadaşları da arıyorlar, onlarda da kiralık daire yok. Bursa'da büyük ölçüde kiralık daire sıkıntısı var" şeklinde konuştu.

AW391766_04

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldıAkaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı
Yassıhöyük’te 3 bin 500 yıllık tarih!Yassıhöyük’te 3 bin 500 yıllık tarih!
Konut fiyatlarındaki artışın nedeni ertelenen evliliklerKonut fiyatlarındaki artışın nedeni ertelenen evlilikler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

PKK'dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü anlattı

PKK'dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü anlattı

Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

İşte kamu personelinin zam oranı

İşte kamu personelinin zam oranı

Türkiye için faiz tahminini değiştirdi

Türkiye için faiz tahminini değiştirdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.