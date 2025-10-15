FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

80 gram dönerin fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü! 'Boykot' çağrısı bile geldi anında indirim geldi

Artan maliyetler gıda sektöründeki fiyatların astronomik bir seviyeye ulaşmasına neden oldu. Özellikle uygulama üzerinden yemek siparişlerinde talep edilen ücretlerin yüksek olması sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar serbest piyasa yorumunda bulunurken bazıları ise fırsatçılık olarak değerlendirdi.

80 gram dönerin fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü! 'Boykot' çağrısı bile geldi anında indirim geldi
Ezgi Sivritepe

Gıda fiyatlarının artması vatandaşın cebini her geçen gün zorluyor. Bazı işletmelerin fahiş fiyat uygulamalarına karşı Ticaret Bakanlığı sıkı denetime başladı. Özellikle dışarıda yemek yemek oldukça pahalı bir hale gelirken uygulama üzerinden sipariş oluşturmak bütçeyi daha da zorluyor.

Uygulama üzerindeki fiyatların astronomik olması ise sosyal medyada gündem oldu. 80 gram tombik ekmek arası et dönerin satış fiyatını görenler "Yok artık" dedi. Söz konusu dönerin 615 TL'ye satılması tartışmaları da beraberinde getirdi. 80 gram dönerin 1 kilo et fiyatına satılması akıllara durgunluk verdi.

80 gram dönerin fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü! Boykot çağrısı bile geldi anında indirim geldi 1

80 GRAM ET DÖNER 615 TL

Kullanıcı paylaşımına, "Bakın tekrar söylüyorum, 80 gram et dönerin fiyatı 615 TL olamaz. 1 kilo etin fiyatı en kalitelisi bile olsa 650-700 TL bandındayken bu fiyat nasıl mümkün olabilir? Bu haksız ve haram bir kazançtır. Hiçbir resmiyeti olmadan 'serbest piyasa' bahanesiyle kafalarına göre fiyat belirliyorlar ve herkesi söğüşlüyorlar" yorumunda bulundu.

Bazı kullanıcılar gıdanın pahalı olması, komisyon ücretleri, fatura ve kira gibi masrafları sıralarken bazı kullanıcılar ise bu fiyatları çok yüksek bulduğunu ifade etti.

80 gram dönerin fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü! Boykot çağrısı bile geldi anında indirim geldi 2

YÜZDE 20 İNDİRİM UYGULADI

Aynı kullanıcı, döner satıcısının gelen tepkiler doğrultusunda fiyat indirimine gittiğini ifade ederek, şu cümleleri sarf etti:

"80 gram döneri 615 TL’ye satan restoran, dün gelen tepkilerden sonra bugün bütün ürünlerde %20 indirim yapmış.Demek ki tepki gösterilince fiyat düşürülebiliyormuş.Yemin ederim, herkese de söz veriyorum , sizin de desteğiniz lazım,bu ahlaksız esnaflara öyle bir ders verelim ki rezil olsunlar.Döner şu anda 100 TL olsa bile dışarıdan yemeyelim. Bu uygulamaları da boykot edelim.Pahalı fiyatlara alışıldığı için kafalarına göre zam yapıp şişirdikleri her şeyi eski haline döndürecekler, inanın bana"

80 gram dönerin fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü! Boykot çağrısı bile geldi anında indirim geldi 3

DENETİMLER SÜRÜYOR

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, hem fahiş fiyat hem de ürün güvenliğine ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Her iki bakanlık da yaptığı denetimlerde tespit ettiği olumsuzlukları kamuoyu ile paylaşırken, ürünlerin markasını ve yapılan hileyi de açıklıyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın "market fiyatı" uygulaması da bulunuyor. Bu uygulama ile en ucuz olan marketi görebiliyorsunuz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hizmet üretim endeksi ağustosta yıllık olarak yükseldiHizmet üretim endeksi ağustosta yıllık olarak yükseldi
İnşaat üretim endeksi yıllık olarak arttıİnşaat üretim endeksi yıllık olarak arttı

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya döner sipariş yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.