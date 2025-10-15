80 gram dönerin fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü! 'Boykot' çağrısı bile geldi anında indirim geldi

Gıda fiyatlarının artması vatandaşın cebini her geçen gün zorluyor. Bazı işletmelerin fahiş fiyat uygulamalarına karşı Ticaret Bakanlığı sıkı denetime başladı. Özellikle dışarıda yemek yemek oldukça pahalı bir hale gelirken uygulama üzerinden sipariş oluşturmak bütçeyi daha da zorluyor.

Uygulama üzerindeki fiyatların astronomik olması ise sosyal medyada gündem oldu. 80 gram tombik ekmek arası et dönerin satış fiyatını görenler "Yok artık" dedi. Söz konusu dönerin 615 TL'ye satılması tartışmaları da beraberinde getirdi. 80 gram dönerin 1 kilo et fiyatına satılması akıllara durgunluk verdi.

80 GRAM ET DÖNER 615 TL

Kullanıcı paylaşımına, "Bakın tekrar söylüyorum, 80 gram et dönerin fiyatı 615 TL olamaz. 1 kilo etin fiyatı en kalitelisi bile olsa 650-700 TL bandındayken bu fiyat nasıl mümkün olabilir? Bu haksız ve haram bir kazançtır. Hiçbir resmiyeti olmadan 'serbest piyasa' bahanesiyle kafalarına göre fiyat belirliyorlar ve herkesi söğüşlüyorlar" yorumunda bulundu.

Bazı kullanıcılar gıdanın pahalı olması, komisyon ücretleri, fatura ve kira gibi masrafları sıralarken bazı kullanıcılar ise bu fiyatları çok yüksek bulduğunu ifade etti.

YÜZDE 20 İNDİRİM UYGULADI

Aynı kullanıcı, döner satıcısının gelen tepkiler doğrultusunda fiyat indirimine gittiğini ifade ederek, şu cümleleri sarf etti:



"80 gram döneri 615 TL’ye satan restoran, dün gelen tepkilerden sonra bugün bütün ürünlerde %20 indirim yapmış.Demek ki tepki gösterilince fiyat düşürülebiliyormuş.Yemin ederim, herkese de söz veriyorum , sizin de desteğiniz lazım,bu ahlaksız esnaflara öyle bir ders verelim ki rezil olsunlar.Döner şu anda 100 TL olsa bile dışarıdan yemeyelim. Bu uygulamaları da boykot edelim.Pahalı fiyatlara alışıldığı için kafalarına göre zam yapıp şişirdikleri her şeyi eski haline döndürecekler, inanın bana"

DENETİMLER SÜRÜYOR

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, hem fahiş fiyat hem de ürün güvenliğine ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Her iki bakanlık da yaptığı denetimlerde tespit ettiği olumsuzlukları kamuoyu ile paylaşırken, ürünlerin markasını ve yapılan hileyi de açıklıyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın "market fiyatı" uygulaması da bulunuyor. Bu uygulama ile en ucuz olan marketi görebiliyorsunuz.