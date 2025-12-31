800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı | 2026 MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları açıklandı. Heyecanlı bekleyiş, 800 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaraların belirlenmesiyle sona erdi.Yılbaşı çekilişi için Milli Piyango Bileti satın alan vatandaşlar "800 Milyon TL'lik büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? sorusuna yanıt ararken, anlık olarak Milli Piyango Yılbaşı sonuçları sorgulama ekranını takip etti. İkramiye kazanıp kazanmadığını merak edenler, 2026 Mili Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları tam listesine baktı.. Peki 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde kazanan bilet numaraları neler?

MİLLİ PİYANGO 2025 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | HANGİ BİLETE HANGİ İKRAMİYE ÇIKTI?

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba saat 18.30'da başladı ve saat 23.30'a kadar devam etti.

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edildi.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI BURADA

2026 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Büyük ikramiyenin tam 800 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve www.millipiyangoonline.com adresinden ve Mynet MPİ sorgulama sayfasından kolaylıkla öğrenilebiliniyor.

BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

3, 0, 3, 1, 3, 8, 5,

İkramiye 3 çeyrek bilete çıktı.