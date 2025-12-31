FİNANS

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! Şanslı iller İstanbul ve Konya oldu

2026 Milli Piyango çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiye olan 800 milyon TL 3, 0, 3, 1, 3, 8, 5, rakamlı biletlere çıktı. İkramiye 3 çeyrek bilete isabet etti. İkramiye İstanbul ve Konya'ya isabet etti.

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! Şanslı iller İstanbul ve Konya oldu
Recep Demircan

MİLLİ PİYANGO 2026 SONUÇLARI | Milli Piyango'da çekiliş heyecanı sona erdi. Bugün 18.30'da başlayan çekiliş heyecanı, amorti ve büyük ikramiyenin çekilmesiyle son buldu. 4 milyar TL'lik ikramiye dağıtıldı.

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! Şanslı iller İstanbul ve Konya oldu 1

BÜYÜK İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR BELLİ OLDU

Milli Piyango çekilişinde herkesin hayalini süsleyen 800 milyon TL de sahiplerini buldu. İlk çekilişte isabet etmeyen ikramiye ikinci çekilişte 3 çeyrek bilete isabet etti. 800 milyon TL 3, 0, 3, 1, 3, 8, 5, rakamlı biletlerin sahiplerinin oldu.

İKRAMİYE ÇIKAN İLLER BELLİ OLDU

Biletlerin 2'sinin İstanbul'da, birini ise Konya'da satıldığı açıklandı. İstanbul'da Esenyurt ve Ümraniye, Konya'da ise Akşehir...

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! Şanslı iller İstanbul ve Konya oldu 2

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI BURADA

2026 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Büyük ikramiyenin tam 800 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve www.millipiyangoonline.com adresinden ve Mynet MPİ sorgulama sayfasından kolaylıkla öğrenilebiliniyor.

[Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! Şanslı iller İstanbul ve Konya oldu 3(https://www.mynet.com/sans-oyunlari/milli-piyango-sonuclari)

