Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! Şanslı iller İstanbul ve Konya oldu

MİLLİ PİYANGO 2026 SONUÇLARI | Milli Piyango'da çekiliş heyecanı sona erdi. Bugün 18.30'da başlayan çekiliş heyecanı, amorti ve büyük ikramiyenin çekilmesiyle son buldu. 4 milyar TL'lik ikramiye dağıtıldı.
Milli Piyango çekilişinde herkesin hayalini süsleyen 800 milyon TL de sahiplerini buldu. İlk çekilişte isabet etmeyen ikramiye ikinci çekilişte 3 çeyrek bilete isabet etti. 800 milyon TL 3, 0, 3, 1, 3, 8, 5, rakamlı biletlerin sahiplerinin oldu.
Biletlerin 2'sinin İstanbul'da, birini ise Konya'da satıldığı açıklandı. İstanbul'da Esenyurt ve Ümraniye, Konya'da ise Akşehir...
Büyük ikramiyenin tam 800 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve www.millipiyangoonline.com adresinden ve Mynet MPİ sorgulama sayfasından kolaylıkla öğrenilebiliniyor.
[(https://www.mynet.com/sans-oyunlari/milli-piyango-sonuclari)
Okuyucu Yorumları 0 yorum