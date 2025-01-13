FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 81 ilde başlayacak! O bedel iade oluyor, biriktikçe banka hesaplarına gönderiliyor 'Depozito' logosuna dikkat

81 ilde başlayacak! O bedel iade oluyor, biriktikçe banka hesaplarına gönderiliyor 'Depozito' logosuna dikkat

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
13.01.2025 08:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depozito Yönetim Sistemi ile ürünün depozito bedeli geri ödenecek. Sıfır Atık hareketinin yeni adımı olan "Depozitosu Olan Ambalajlar" sistemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıl sonuna kadar 81 ilde hayata geçirilecek. İade noktalarında, DOA mobil uygulamasıyla depozito iadesi gerçekleştirilecek. İade makinelerine bırakılan ambalajlar için depozito bedeli e-cüzdanda birikecek. Bu bakiye restoran ve markette kullanılıp biriktikçe banka hesaplarına da gönderilebilecek.

81 ilde başlayacak! O bedel iade oluyor, biriktikçe banka hesaplarına gönderiliyor 'Depozito' logosuna dikkat

Depozito iadesi nasıl olur? Depozito iade sistemi nasıl çalışacak? Depozito sisteminde pilot ilin Sakarya olmasının ardından depozito iade sistemiyle ilgili ayrıntılar merak edilmeye başlandı. 2025 yılı sonuna kadar 81 ilde hayata geçirilecek olan, sistemle alakalı detaylar ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yıl sonuna kadar tüm illerde hayata geçirilecek, "Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA)" sistemiyle ilgili 11 soruda merak edilenleri yanıtladı.

AA-20250112-36723820-36723817-11_SORUDA_YENI_DEPOZITO_SISTEMININ_MERAK_EDILENLERI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sistemin, Sıfır Atık hareketinin yeni bir adımı olacağı belirtildi. Paylaşımda, depozito sistemiyle ilgili vatandaşların merak ettiği 11 soru ve yanıtlarına yer verildi.

AA-20250112-36723820-36723818-11_SORUDA_YENI_DEPOZITO_SISTEMININ_MERAK_EDILENLERI

Buna göre, DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) sisteminin işleyişi şöyle olacak:

DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) NEDİR?

Depozito Yönetim Sistemi, belirli bir depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi sonrasında iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı bir sistemdir.

AA-20250112-36723820-36723819-11_SORUDA_YENI_DEPOZITO_SISTEMININ_MERAK_EDILENLERI

DEPOZİTO NE SAĞLAR?

Ambalajları kaynağında ayrı toplamaya, geri dönüşüm değerinin korunmasına ve yükseltilmesine, birincil ham madde yerine kullanılarak doğal kaynakların korunmasına, ikincil ham madde kullanımıyla enerji sarfiyatının azaltılmasına, karbon emisyonlarının azaltılmasına ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşılmasına, sıfır atık ve döngüsel ekonominin desteklenmesine katkı sağlanır.

iStock-471108907

DEPOZİTOSU OLAN AMBALAJLAR (DOA) UYGULAMASI NEDİR?

Tüketicilerin iade süreçlerinde kullanacağı mobil uygulamadır. Bakanlık tarafından tescil edilmiş makineler ve manuel iade noktalarında tüketiciler, DOA mobil uygulamasını kullanarak depozito iadelerini gerçekleştirecek.

iStock-936777180

DOA UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIR?

Android ve iOS store mağazalarından uygulama ücretsiz indirilir. Karekod okutularak çalışan uygulama ile depozito iade makinelerine bırakılan ambalajlar için depozito bedeli tüketicinin e-cüzdanında birikir. Bu bakiye, QR kod ile ödeme özelliği olan tüm POS cihazlarında, anlaşmalı restoran ve marketlerde kullanılabilir.

iStock-1132836847

DOA BANKACILIK SİSTEMİNE ENTEGRE MİDİR?

Tüm finansal akışlar Türkiye Emlak Katılım Bankasının alt yapısı üzerinden DOA mobil uygulaması altında e-cüzdan entegrasyonu ile yürütülür. Biriken bakiye banka hesaplarına da havale edilebilir.

iStock-1149674776

UYGULAMA TÜRKİYE GENELİNDE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sakarya'da başlatılan uygulama 2025 yılı sonuna kadar ülke genelinde her il ve her ilçede hayata geçirilecek.

iStock-1449623506

DOA'YA HANGİ KURUM VE KURULUŞLAR DESTEK VERİYOR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Çevre Ajansının (TÜÇA) sistem yöneticisi olarak yer aldığı depozito yönetim sistemi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliğiyle yürütülecek.

iStock-2048397878

YILDA NE KADAR AMBALAJDA GERİ KAZANIM SAĞLANACAK?

Türkiye genelinde 783 bin kilometrekarelik coğrafyada yılda yaklaşık 25 milyar adet ambalajın toplanması öngörülüyor.

iStock-2079733092

NE KADAR ÜRÜNDE DOA LOGOSU VAR?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işbirliği ile 1 Ağustos 2023'ten bu yana 22 milyar adet içecek ambalajı işaretlenip piyasaya sürüldü.

iStock-2178912117

DOA İLE YILLIK NE KADAR KAZANÇ ELDE EDİLECEK?

Ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 520 milyon avro katma değer sağlanması hedefleniyor.

thumbs_b_c_a6848a5c1fc24da7946af7d6414af386

HANGİ AMBALAJLARA DEPOZİTO ÖDENECEK?

Cam, plastik ve alüminyum malzemeden yapılmış 0,1 litre ile 3 litre arasındaki tek kullanımlık ambalajlar zorunlu depozito kapsamına alındı. Üzerlerinde depozito logosu olan bu ambalajlar için depozito bedeli ödenecek. (AA)

thumbs_b_c_e6c5c4b9da3e3e3d7f447d03089ddf10

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
banka para Depozito İade Sistemi cüzdan hesap iade
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok sayıda gözaltı kararı: Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var

Çok sayıda gözaltı kararı: Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var

Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

'150 bin TL maaşı var' Çalışan bulunamıyor ama gözde meslekler!

'150 bin TL maaşı var' Çalışan bulunamıyor ama gözde meslekler!

Tarih vererek hurda teşvikini açıkladı

Tarih vererek hurda teşvikini açıkladı

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam!

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam!

Ticaret Bakanlığı’ndan online alışverişte iade hakkının kaldırılacağı iddialarına yanıt geldi!

Ticaret Bakanlığı’ndan online alışverişte iade hakkının kaldırılacağı iddialarına yanıt geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.