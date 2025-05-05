81 ilde hayata geçecek! 'Kalıcı olacak' diyerek duyurdu, tüm şehirlerin giriş ve çıkışlarında olacak

Kayıt dışılık ile mücadele aralıksız bir şekilde sürüyor. Hekimler, ev sahipleri, pazarcılar, güzellik salonlarına kadar tüm sektörlerde denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. İzaha davetler, yapay zeka desteği ve sahada denetimler ile vergi kayıt dışılığı tamamen yok etmeye çalışan ekonomi yönetimi hiç kimseye göz açtırmıyor.

KAYIT DIŞILIK GÜNDEMDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TGRT Haber canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı. Bakan Şimşek pek çok konuda merak edilenleri yanıtlarken aynı zamanda kayıt dışılık ile mücadeleye de değindi.

HER YERDE VERGİ MEMURU OLACAK

Bakan Şimşek, ilk defa 5 milyonun üzerinde beyannamenin geldiğini bir kez daha hatırlatarak, "Çalışınca sonuç alıyorsunuz. Kayıt dışı üretim ve satış yapanları biz denetleyerek ceza vermek istemiyoruz. Biz denetimleri sıkılaştırıyoruz. Bütün OSB'lerin, hallerin, şehirlerin giriş ve çıkışlarına vergi memuru görevlendireceğiz. Bu bölgelere kalıcı maliyeciler koyacağız" sözlerini kullandı.

DOĞRUDAN VE DOLAYLI VERGİ AÇIKLAMASI

Belge esasına uyuyanların mutlu olması gerektiğini belirten Bakan Şimşek, en büyük adaletsizlik ile uğraştıklarını belirtti ve, "Yanınızda sizinle aynı işi yapıp vergilerini kaçıran bir işletme ile karşı karşıya olduğunuzu düşünün. Devletin görevi, vergide adalet. Doğrudan vergileri arttırmak dolaylı vergilerin payını azaltmamız lazım" şeklinde konuştu.

Şikayetleri dikkate almadıklarını ifade eden Bakan Şimşek, "Kayıt dışılık ile mücadelede kararlıyız" dedi.