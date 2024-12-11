89 dakika, 400 TL! Her dakikası 4,5 lira 'İstanbul'da sessiz ve derinden gelen yeni sorun'

Özellikle İstanbul'da, araç sürücülerinin sık sık sorun yaşadığı konulardan bir tanesi de otopark ücretleri. Vatandaşlar otopark ücretlerinin pahalılığından şikayet ederken bir sürücünün 89 dakikalık otopark için vale hizmeti de almadan 400 TL ödemesi yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Peki, fahiş fiyatla karşı karşıya kalan vatandaşlar ne yapabilir? Uzman isim, bu konuda vatandaşların yapabileceklerini aktardı. İşte detaylar...

"İSTANBUL'DA SESSİZ VE DERİNDEN GELEN YENİ BİR SORUN VAR"

Ekol TV'de yer alan habere göre; 'Selver Gözüaçık ile Günaydın'da Selver Gözüaçık "İstanbul'da sessiz ve derinden gelen yeni bir sorun var. Araç kullanıcılarını ilgilendiriyor. Gündüz işlek saatlerde yoğun yerlere gidenleri ilgilendiren bir konu. Özellikle işlek semtlerde otoparklar adeta karaborsaya düşmüş vaziyette. Park yeri bulabilmek neredeyse imkansız. Talep çok olunca da fiyatlar bayağı kanat takmış. Son örnek Ortaköy'den geldi. Bir sürücü 1 saat 29 dakika park ettiği aracı için vale hizmeti bile almadan 400 lira ödedi. Yani 1,5 saatlik parka, arabasını 1 buçuk saat bir yere park etti, düşünün, bir buçuk saat bir yere park etti arabasını, 400 lira ödedi. Bu dudak uçuklatan fiyatlara da tepki büyük tabii" dedi.

89 DAKİKA İÇİN 400 TL ÖDEDİ

Mikrofon uzatılan vatandaşlar "Ben haksızlık diye değerlendiriyorum" derken bazısı da "Yani çok pahalı" ifadelerini kullandı.

Haberde söz konusu sürücünün 89 dakika için 400 lira ödediği yani her dakikasının 4,5 liraya mal olduğu belirtildi. Aracını birine verip tur attırsa bu kadar benzin yakmayacağı da vurgulandı. O park fişi İstanbul'un gizli gizli kanayan bir yarasını daha ortaya çıkardı.

O ÜCRET İÇİNDE VALE HİZMETİ DE YOKTU

İstanbul'da otopark ücreti bir caddeden diğer caddeye geçildiğinde değişiyor. Son olarak da Ortaköy'de bir sürücü aracını otoparka bıraktı ve 1 buçuk saat sonra geldiğinde aracını alıp çıkış yaptığında 400 lira ücret ödemek zorunda kaldı ve ödediği o ücretin içerisinde vale hizmeti yoktu.

Bu olayla alakalı yorumlarını aktaran bazı vatandaşlar ise "Bana pahalı geldi 1,5 saat için 400 lira biraz pahalı. 1 buçuk saat için 400 lira çok gerçekten. Yani normal artık günümüzün şartlarında fiyatlar böyle oldu" ifadelerini kullandı.

"STANDARDA BAĞLANMASI LAZIM"

TÜKONFED Hukuk Komisyon Üyesi Av. Tayfun Üzülmez "Genelde turistlerin veya orta segment ve üstü insanların yaşadığı yerler ve ücretler de hani verilen hizmete göre değil insanına göre olmuş oluyor. Bunun öncelikle bir standarda bağlanması lazım" şeklinde konuştu.

"ARADAKİ UÇURUM FARKINI BELİRLEYEN TAMAMEN KİŞİLERİN KEYFİ"

İstanbul'da gidecek yol, park edecek yer bulmak başlı başına sorun. İlçeden ilçeye park ücretleri arasında uçurum var. Üzülmez "Bunun artık bir standarda yani İstanbul'un hangi ilçesine giderseniz gidin kişi en başında zaten hangi ücreti ödeyeceğini bilmeli. Bir büyükşehir belediyesine gitseniz otoparkına, bir saate kadar 70 TL. Ama yan tarafında belki 25 metre, belki 30 metre yakınındaki bir özel otoparkta ise bir saate kadar 400 lira. Bu aradaki uçurum farkını belirleyen ne tamamen kişilerin keyfi" dedi.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş da "200 lira olması gerekiyor. 0-3 saat 200 lira" yorumunu yaptı.

"KAVGA ETMEDEN ÖDEMEYİ YAPSIN, FİŞİNİ ALSIN, ŞİKAYETTE BULUNSUN"

Üzülmez "Özel otopark ücretlerinde kim neye göre belirliyor bir standart vesaire Yok. Özellikle büyükşehir belediyelerinin bunlara müdahale etmesi gerekir" ifadelerini kullandı. Öte yandan park yeri ararken çaresiz kalan sürücü fahiş fiyat karşısında da çaresiz değil. Üzülmez "Tüketicimiz orada kavga etmeden o ödemeyi yapsın, fişini alsın cebine, akabinde e-devlet portalı üzerinden tüketici hakem heyetine ücretsiz şikayette bulunarak o bedelin iadesini sağlayabilir" şeklinde konuştu.