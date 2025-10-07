9 aylık ihracata Bursa'dan yaklaşık 13 milyar dolarlık katkı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 9 ayında Türkiye'nin ihracatı 200 milyar 625 milyon 253 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada bulunan Bursa'dan yapılan dış satım, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 6,46'sını oluşturdu.

Ocak-eylül döneminde 191 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderilen Bursa'nın ihracatı, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 artarak 12 milyar 101 milyon 450 bin dolardan 12 milyar 966 milyon 773 bin dolara ulaştı.

FRANSA'YA YÜZDE 37'LİK ARTIŞ

Bursa'dan en fazla ihracat Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye yılın 9 ayında dış satım, ocak-eylül 2024'e göre yüzde 6,6 artışla 1 milyar 818 milyon 445 bin dolardan 1 milyar 937 milyon 905 bin dolara yükseldi.

İkinci sıradaki Fransa'ya gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 37,7 yükselişle 1 milyar 226 milyon 998 bin dolardan 1 milyar 689 milyon 892 bin dolara çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde 744 milyon 99 bin dolarlık mal satılan İspanya'ya ihracat da yüzde 26,5 artarak 940 milyon 921 bin dolar oldu. İspanya bu rakamla üçüncü sırada yer aldı.

İtalya yüzde 5'lik artış ve 919 milyon 579 bin dolarla dördüncü, Romanya da yüzde 21'lik yükseliş ve 710 milyon 118 bin dolarla Bursa'dan en fazla ihracat yapılan beşinci ülke olarak kayıtlara geçti.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN KATKISI 6,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bursa'nın dış satımının yaklaşık yarısında otomotivin imzası var.

Kentin otomotiv endüstrisinin ocak-eylül dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,3 artışla 5 milyar 265 milyon 458 bin dolardan 6 milyar 543 milyon 282 bin dolara ulaştı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün temsilcileri ise 9 aylık süreçte 1 milyar 32 milyon 482 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Üçüncü sırada yer alan makine ve aksamları sektöründe üretim yapan sanayiciler de 954 milyon 559 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Bursa'nın 9 aylık ihracatına, tekstil ve ham maddeleri sektörü 910 milyon 249 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 677 milyon 852 bin, çelik sektörü 621 milyon 964 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 568 milyon 772 bin, demir ve demir dışı metaller sektörü 441 milyon 743 bin, iklimlendirme sanayi ise 440 milyon 471 bin dolar katkıda bulundu.

Elektrik ve elektronik, su ürünleri ve hayvansal mamuller, meyve sebze mamulleri başta olmak üzere 15 sektör ise kentin ihracatına toplam 715 milyon 685 bin dolar katkı verdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır