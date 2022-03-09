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9 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 9 Mart 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

09.03.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Mart 2022 Çarşamba Dolar kuru piyasaların açılacağı haftanın üçüncü günü döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden itibaren araştırılıyor. Dolar, dün 14.48 Türk Lirasından işlem görmüştü. Bu kapsamda 9 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 9 Mart 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte son rakamlar...

9 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 9 Mart 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

9 Mart Çarşamba dolar kuru ve piyasalarda son durum merak konusu oldu. Haftaya kademeli yukarı yönlü hareketlenme ile başlayan dolar dün 14.48 Türk Lirasından işlem gördü. Vatandaşlar 9 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 9 Mart 2022 Çarşamba Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

9 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Dolar, piyasaların açılışı öncesi 14,38 TL bandında yer aldı. Güncel dolar ve euro fiyatlarına piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

dolar

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

Geçtiğimiz gün Euro/TL sabah saatlerinde 15,6420 TL alış fiyatı, 15,6526 TL satış fiyatıyla el değiştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Rusya Ukrayna
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